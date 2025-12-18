川普金卡對中國富裕人士沒吸引力？有個大風險且一項期待落空

中國富裕人士對川普「金卡」移民計畫的熱度降溫，主要考量是未經國會背書，且未提供任何稅務優惠安排。（路透）

美國總統川普今年推出的「金卡」移民 計畫，以高額費用換取永久居留權，一度引發富裕中國家庭關注，但在日前申請細節後，熱度明顯降溫。

南華早報引述移民仲介業者指出，金卡吸引力有限，主因之一是政策不確定性。客戶擔心後續可能引發立法爭議，甚至必須交由最高法院裁決，致使綠卡審理延宕。

北京移民顧問Jack Jing表示，有七個高淨值家庭曾向他詢問川普金卡 計畫，但目前無人打算在短期內提出申請。部分客戶評估簽證 可能耗時甚久，還有法律風險，已轉向有國會立法背書的其他投資移民方案，其餘客戶則選擇觀望。

廣州移民顧問Bill Liu也表示，缺乏明確時程與國會支持，富裕人士擔心金卡可能成為政治籌碼，未來政府是否承認其永久居民身分仍有變數。

此外，多名顧問指出，部分富裕中國客戶原本期待在取得美國居留身分的同時，能限制海外所得的稅負，即使申請費用提高到500萬美元也願意考慮。但官網明確指出，永久居民須就全球所得繳稅，未提供任何稅務優惠安排，期待落空，也成為興趣降溫的原因之一。

川普金卡的個人申請需支付100萬美元，企業贊助則為200萬美元，並納入EB-1、EB-2類別，但仍有可能要排隊多年才拿得到簽證。香港移民仲介Tony Yang說，他的公司沒有亞洲客戶跟進。

一名正等待EB-2簽證、要求匿名的中國籍申請人說，他對川普金卡排擠傑出人才移民機會感到失望。這讓他覺得美國經濟實力及所謂的美國夢都在褪色。