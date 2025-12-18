我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

川普回任後第2次…美再對台軍售 111億美元創新高

記者陳熙文／華盛頓報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府17日晚間再度宣布對台軍售，軍售金額逾111億美元，包括「海馬士遠程精準打擊系統續購」等八案。圖為「海馬士」多管火箭系統在台灣屏東九鵬基地進行首次實彈射擊。(本報資料照片)
川普政府17日晚間再度宣布對台軍售，軍售金額逾111億美元，包括「海馬士遠程精準打擊系統續購」等八案。圖為「海馬士」多管火箭系統在台灣屏東九鵬基地進行首次實彈射擊。(本報資料照片)

川普政府17日晚間再度宣布對台軍售，軍售金額逾111億美元，遠高於上一次的金額，其中軍售金額最高的是台灣續購「海馬士遠程精準打擊系統」，金額達40.5億美元。此為川普政府今年上任後第二度對台軍售。

隸屬國防部的國防合作安全局(Defense Security Cooperation Agency)17日公布對台軍售細節，指國務院通過核准項目包括「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「M109A7自走砲」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、「台灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、「標槍反甲飛彈續購」、「拖式飛彈續購」、「AH-1W型直升機零附件」，以及「魚叉飛彈可修件檢修」等八案。

八案中又以海馬士遠程精準打擊系統續購和M109A7自走砲的金額最高，分別為40.5億美元和40.3億美元，全八案軍售金額共111.054億美元，金額遠超過上一回軍售；國防合作安全局表示，接下來將啟動通知美國國會的程序；台灣國防部表示，軍售案可望於一個月後正式生效。

此前，國防合作安全局於11月發出新聞稿指出，台灣駐美代表處請求購買F-16戰機、C-130運輸機和台灣產製的經國號(IDF)戰機的非標準組件、備用和維修零件、消耗品及配件、維修等相關服務，以及美國政府和承包商的工程、技術和後勤等服務，估計總價為3.3億美元。

對於此次軍售，台灣國防部表示，美國政府本次同意提供的武器裝備，包括「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」等五案，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中的案項，國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。

美國國防合作安全局表示，這項軍售提案支持台灣持續軍力現代化，並保持可靠的防衛能力，符合美國國家、經濟和安全利益；軍售將幫助台灣維持地區的政治穩定、軍事平衡，以及經濟進步。

國防合作安全局並指出，軍售案會強化台灣自我防衛能力，協助改善台灣面對當前和未來威脅的能力，而這項軍售案不會改變地區基本的軍事平衡。

軍售 國防部 無人機

上一則

重啟溝通信號 美中軍方本周華府會談 川普回任後首次

下一則

全美第1州 內布拉斯加州明年領白卡須工作 影響3萬人

延伸閱讀

敘利亞殉職3美方人員覆旗靈柩返國 川普迎靈

敘利亞殉職3美方人員覆旗靈柩返國 川普迎靈
「川普當著全世界侵犯他國主權」 委內瑞拉海軍護航油船告狀安理會

「川普當著全世界侵犯他國主權」 委內瑞拉海軍護航油船告狀安理會
響應川普帳戶 億萬富豪迪里歐捐7500萬

響應川普帳戶 億萬富豪迪里歐捐7500萬
參院通過9千億元2026國防授權法 川普將簽署生效

參院通過9千億元2026國防授權法 川普將簽署生效

熱門新聞

名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
美國波音C-40快艇運輸機。示意圖。(路透資料照)

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

2025-12-11 12:44
「川普金卡」簽證計畫10日起上路，個人金卡申請者需向財政部捐款100萬元。(美聯社)

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

2025-12-10 20:14
與美國公民結婚之綠卡申請人不保證不被驅逐，如果簽證逾期仍會被逮捕。圖中新人非新聞當事人。（路透）

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

2025-12-13 04:53
2003年，美國巡洋艦「聖喬治角號」發射一枚戰斧巡弋飛彈。(路透)

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

2025-12-14 04:00
美國政府於16日宣布擴大旅遊限制範圍，新增5個國家列入全面禁止入境名單，並對另外15個國家實施部分限制，受限國家以非洲地區為主。圖為國際旅客抵達華盛頓杜勒斯國際機場。(路透)

川普擴大旅行禁令至30多國 新增5國全面禁入、15國遭限制

2025-12-16 18:51

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」