重啟溝通信號 美中軍方本周華府會談 川普回任後首次

編譯高詣軒、記者陳宥菘／綜合報導

國防部主管中國、台灣和蒙古事務的副助理部長史密斯(Alvaro Smith)15至16日在華府會見中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任葉江，舉行第19屆美中防務政策協調會談。這是川普總統第二任期美中首次舉行這項例行防務會談。香港南華早報報導，這是重啟軍方間溝通的最新信號。

據五角大廈新聞稿，史密斯重申，美國國防部支持與中共解放軍進行更廣泛軍事溝通，以維護戰略穩定，加強危機去衝突和降溫管控。史密斯說明這類溝通管道，如何符合並協助川普總統持續推動美中實現穩定和平、建立相互尊重關係，也重申美國在印太地區的利益十分重大，但範圍明確且合理，五角大廈隨時準備捍衛。

國防部長赫塞斯10月31日已在東協防長擴大會議期間，與中國國防部長董軍於馬來西亞會晤；當時是美中防長在川普第二任的首次面對面會議，赫塞斯會後說，美中已同意設立軍方間溝通管道，以消除衝突及緩解任何出現的問題。

南華早報17日報導，美中防務政策協調會談通常每年輪流在北京和華府舉行，提供管道讓雙方提出關切並協調後續交流，前兩輪是在去年1月、9月。換言之，這次會談是川普1月重回白宮後首次。更早之前，中共在2022年8月時任眾院議長裴洛西訪問台灣後，中斷此對話機制。

南華早報說，赫塞斯5月在新加坡香格里拉對話曾說中共武力征服台灣的企圖將為印太、全球帶來災難性後果，激怒北京；但他11月說，川習10月底歷史性「G2」會晤為美中長久和平與成功定調，說法可見差異。

董軍10月也說，美中防務部門要以實際行動落實元首共識，發揮高層戰略溝通的示範帶動作用，強化政策層溝通，

