中國出招 貝萊德併購巴拿馬港口陷僵局

香港和記實業出售巴拿馬運河港口的計畫出現變數，因中方要求提高中國遠洋的股份，使美國貝萊德集團的收購計畫增加難度。（美聯社）

川普總統為削弱中國在巴拿馬運河 的影響力，推動貝萊德(BlackRock)等財團收購巴拿馬運河和數十個港口，但交易案受到來自中國的阻力。華爾街 日報報導，北京要求中國最大航運公司「中國遠洋海運集團」(China COSCO Shipping Corporation Limited，簡稱中遠海運)參與交易並獲多數股權，否則將出手阻止交易。參與談判人士稱，收購協議陷入僵局。

由於川普認為總部位於香港的長江和記實業(CK Hutchison)與中國有關聯，卻控制巴拿馬運河兩個港口及全球40多個港口，有安全顧慮；今年3月，貝萊德財團和貨櫃船營運商地中海航運公司(MSC)，與長江和記實業達成價值228億元的港口收購協議。

知情人士透露，該協議激怒北京；北京最初要求「中遠海運」以同等夥伴身分參與交易，現在更進一步提高要求：除非「中遠海運」獲得多數股權，否則將阻止交易。

知情人士說，貝萊德和MSC曾表示願意向「中遠海運」提供同等股份，但不能接受「中遠海運」獲得港口營運多數控制權和否決權。白宮 15日也表示不會接受此類條件。

白宮官員表示，「總統明確表示，中國控制巴拿馬運河是不可接受的，這違反『美巴條約』(U.S.-Panama Treaty)並危及美國國家和經濟安全。」

中國高級官員表示，北京打算將港口控制權作為中美貿易和關稅談判籌碼。

長江和記實業目前仍繼續擁有並經營巴拿馬港口。長江和記聯席董事總經理陸法蘭(Frank Sixt)8月曾告訴分析師和投資者，「如此規模的複雜交易」要到2026年才能完成。

知情人士透露，中國官員已告知貝萊德、MSC和長江和記實業，若「中遠海運」被排除在交易外，北京將出手阻止出售計畫。

華爾街日報報導，過去的全球併購案，中國商務部曾多次主張擁有審查交易的權利，有時甚至堅持進行看似出於政治動機的修改。中國對巴拿馬運河港口交易各方也擁有很大影響力；貝萊德與和記實業在中國擁有商業利益，MSC則是中國出口全球的最大航運公司之一。