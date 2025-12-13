我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

H200不吃香？白宮AI沙皇：中改用國產晶片 拚半導體自立

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白宮AI事務主管薩克斯。（歐新社）
白宮AI事務主管薩克斯。（歐新社）

白宮AI事務主管薩克斯（David Sacks）12日指出，中國已經摸清美國允許其購買Nvidia輝達(另稱英偉達)AI晶片H200的策略，進而打算採用中國國產半導體。

川普總統8日宣布將允許向中國出口H200晶片，這正是薩克斯支持的對付華為等中國科技巨頭的舉措之一，即將美國競爭對手引入大後方。但薩克斯坦承，他並不確定這招是否能奏效。

彭博報導，薩克斯引述自己看到的一篇報導說，「他們（中國）拒絕了我們的晶片」 ，「顯然他們（中國）不想要這些，我認為原因在於他們（中國）想要實現半導體行業的自立。」

薩克斯是風險投資家，曾擔任 PayPal 的首席營運官（COO），並創立了 Yammer，該公司後來以12億美元被微軟收購。他還創立Craft Ventures ，投資了Airbnb和SpaceX等公司，於今年1月加入川普政府。他認為，中國希望扶持和補貼華為是不願接納H200晶片的關鍵原因。即使如此，他仍然為允許中國獲得該晶片的決定辯護，稱它是「落後」技術，不再處於尖端之列。

薩克斯說，「中國不接受它們，因為想扶持和補貼華為」，「這正是我們當初的盤算，賣給中國不是最好的、落後的晶片，去搶佔華為的市場佔有率。但我認為中國政府已經看穿了，所以才不允許。」

輝達發言人在聲明中表示，公司正繼續與美國政府合作為經過審核的客戶發放H200許可證；雖然目前還沒有可以公布的結果，但顯然過去3年過於寬泛的出口管制助長美國的外國競爭對手。

輝達CEO黃仁勳上周也曾表示，他不確定中國是否會接受H200晶片；「我們不清楚。我們沒有頭緒」，「我們不能降低賣給中國的晶片的性能，他們不會接受的。」

輝達已將中國市場完全從預測中剔除，但黃仁勳曾估計該數據中心市場今年能創造500億美元營收。彭博行業研究的分析師則估計，H200晶片每年在中國收入潛力為100億美元，但實現的前提是中國同意接受。

中國決策層據報正策畫一項總規模高達2000億人民幣至5000億人民幣的國產晶片行業資金支持項目；即使美國同意H200晶片出口中國，北京也仍將支持華為和寒武紀等龍頭企業。

華為 輝達 黃仁勳

上一則

川普特使赴歐洲 美仍盼盡速縮小與歐烏歧見

下一則

擴建白宮宴會廳 川普撤建築師 保護古蹟團體提告促停工

延伸閱讀

沒台積代工性能退步 議員質疑Nvidia誇大華為實力

沒台積代工性能退步 議員質疑Nvidia誇大華為實力
時代風雲人物公布 黃仁勳、蘇姿丰等AI巨頭上榜

時代風雲人物公布 黃仁勳、蘇姿丰等AI巨頭上榜
又是他 黃仁勳繼時代雜誌後 再登金融時報年度風雲人物

又是他 黃仁勳繼時代雜誌後 再登金融時報年度風雲人物
輝達重返中國是終章前的序曲？分析：2028年將現轉折

輝達重返中國是終章前的序曲？分析：2028年將現轉折

熱門新聞

川普政府公布新規，26日起綠卡持有者入境也需要採集生物特徵。（圖／123RF）

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

2025-12-07 04:48
物價持續高居不下，影響民生，對共和黨明年期中選舉選情造成衝擊。白宮幕僚正促使川普總統正視物價。圖為川普總統7日晚出席華府甘迺迪藝術中心年度盛會。(美聯社)

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

2025-12-08 05:12
中國海關總署8日宣布，今年截至11月累計貿易順差為1.08兆美元，僅用11個月便提前繳出超越2024全年度表現，更成為全球首個貿易順差突破1兆美元大關的國家。（路透）

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

2025-12-08 02:50
美國波音C-40快艇運輸機。示意圖。(路透資料照)

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

2025-12-11 12:44
「川普金卡」簽證計畫10日起上路，個人金卡申請者需向財政部捐款100萬元。(美聯社)

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

2025-12-10 20:14
CBP9日宣布免簽證國家來美的旅客，可能很快必須接受長達五年的社群媒體使用紀錄審查。(路透)

免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法德台等42免簽證國

2025-12-09 22:05

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控