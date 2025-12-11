回應中俄15架軍機繞飛 美日聯合演訓 B-52轟炸機現身

日本防衛省11日證實，美國出動2架具核武投射能力的B-52轟炸機與日本自衛隊的2架F-15戰機，在日本海上空進行聯合演訓。(路透)

路透報導，日本 防衛省11日證實，美國2架具核武投射能力的B-52戰略轟炸機10日與日本戰機在日本海上空進行聯合演訓，此舉是在中國大陸與俄羅斯軍方近日於日本周邊展開聯合演訓之後，外界視為華府與東京的明確軍力展示。日本防衛大臣小泉進次郎 10日晚間也與北約秘書長呂特及義大利 防長視訊會談，就區域緊張升高表達「深切憂慮」，凸顯東京正尋求更廣泛國際社會的支持。

日本防衛省聲明，日美在此次行動中「重申堅決反對任何單方面以武力改變現狀的企圖」，並確認日本自衛隊與美軍的備戰態勢。

根據防衛省公布內容，參與飛行的包括美軍2架B-52轟炸機，以及自衛隊的3架F-35匿蹤戰機與3架F-15制空戰機。這是自中國上周開始在區域內進行演訓以來，美國首次展現軍力。

中俄軍方9日在日本周邊實施長距離聯合巡航，一度有多達15架中俄軍機同時行動繞飛日本，航空自衛隊緊急升空應對。日本表示此舉「明顯在對日本示威」，對日本國家安全構成重大威脅。事後美方首度就中國軍機以雷達照射日本軍機一事發表聲明，批評中國行動不力於區域和平，這是日中爭端升溫以來首度公開聲援日本。

另一方面，日本防衛大臣小泉進次郎10日晚間與北約秘書長呂特、義大利防長克羅塞托（Guido Crosetto）舉行視訊會談，會中就中俄引發的安全緊張情勢表達「深切憂慮」。

防衛省在另一項聲明中指出，日本將確認加強與呂特及克羅塞托合作，並重申對相關發展將採取「冷靜且堅定」的回應立場。這顯示日方正尋求更廣泛國際社會的支持。