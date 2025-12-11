我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

回應中俄15架軍機繞飛 美日聯合演訓 B-52轟炸機現身

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本防衛省11日證實，美國出動2架具核武投射能力的B-52轟炸機與日本自衛隊的2架F-15戰機，在日本海上空進行聯合演訓。(路透)
日本防衛省11日證實，美國出動2架具核武投射能力的B-52轟炸機與日本自衛隊的2架F-15戰機，在日本海上空進行聯合演訓。(路透)

路透報導，日本防衛省11日證實，美國2架具核武投射能力的B-52戰略轟炸機10日與日本戰機在日本海上空進行聯合演訓，此舉是在中國大陸與俄羅斯軍方近日於日本周邊展開聯合演訓之後，外界視為華府與東京的明確軍力展示。日本防衛大臣小泉進次郎10日晚間也與北約秘書長呂特及義大利防長視訊會談，就區域緊張升高表達「深切憂慮」，凸顯東京正尋求更廣泛國際社會的支持。

日本防衛省聲明，日美在此次行動中「重申堅決反對任何單方面以武力改變現狀的企圖」，並確認日本自衛隊與美軍的備戰態勢。

根據防衛省公布內容，參與飛行的包括美軍2架B-52轟炸機，以及自衛隊的3架F-35匿蹤戰機與3架F-15制空戰機。這是自中國上周開始在區域內進行演訓以來，美國首次展現軍力。

中俄軍方9日在日本周邊實施長距離聯合巡航，一度有多達15架中俄軍機同時行動繞飛日本，航空自衛隊緊急升空應對。日本表示此舉「明顯在對日本示威」，對日本國家安全構成重大威脅。事後美方首度就中國軍機以雷達照射日本軍機一事發表聲明，批評中國行動不力於區域和平，這是日中爭端升溫以來首度公開聲援日本。

另一方面，日本防衛大臣小泉進次郎10日晚間與北約秘書長呂特、義大利防長克羅塞托（Guido Crosetto）舉行視訊會談，會中就中俄引發的安全緊張情勢表達「深切憂慮」。

防衛省在另一項聲明中指出，日本將確認加強與呂特及克羅塞托合作，並重申對相關發展將採取「冷靜且堅定」的回應立場。這顯示日方正尋求更廣泛國際社會的支持。

日本 義大利 小泉進次郎

上一則

川普「金卡」網站開張 預告白金卡境外所得免稅、申請費更高

下一則

川普宣布「金卡」上路：拿綠卡的捷徑 企業可留住人才

延伸閱讀

雷達照射事件 中釋「音頻」批日明知演練仍惡意炒作

雷達照射事件 中釋「音頻」批日明知演練仍惡意炒作
不排除311強震重演 日首發北海道、三陸沖後發地震注意情報

不排除311強震重演 日首發北海道、三陸沖後發地震注意情報
中俄15架軍機同時繞飛日本 日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

中俄15架軍機同時繞飛日本 日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」
美國公開聲援日本 國務院發言人批「中國行動不利區域和平」

美國公開聲援日本 國務院發言人批「中國行動不利區域和平」

熱門新聞

川普政府公布新規，26日起綠卡持有者入境也需要採集生物特徵。（圖／123RF）

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

2025-12-07 04:48
物價持續高居不下，影響民生，對共和黨明年期中選舉選情造成衝擊。白宮幕僚正促使川普總統正視物價。圖為川普總統7日晚出席華府甘迺迪藝術中心年度盛會。(美聯社)

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

2025-12-08 05:12
中國海關總署8日宣布，今年截至11月累計貿易順差為1.08兆美元，僅用11個月便提前繳出超越2024全年度表現，更成為全球首個貿易順差突破1兆美元大關的國家。（路透）

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

2025-12-08 02:50
圖為台積電亞利桑那廠施工，攝於2022年。(路透)

紐時：在美國蓋晶片廠很難的1萬8千個理由

2025-12-04 20:26
CBP9日宣布免簽證國家來美的旅客，可能很快必須接受長達五年的社群媒體使用紀錄審查。(路透)

免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法德台等42免簽證國

2025-12-09 22:05
Politico在9日釋出美國總統川普8日接受專訪的影片，川普暢談了晶片、AI、美國經濟等多個議題。路透

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

2025-12-09 11:06

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺