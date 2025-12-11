我的頻道

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

五角大廈機密簡報曝光 台海兵推 美恐無力保台

記者顏伶如／綜合報導
根據美國國防部極機密的報告顯示，美國並不具有馳援保衛台灣的能力，因在美軍抵達前，中國的極音速飛彈已有能力擊沈美國最先進的福特號航母。（美聯社）
五角大廈淨評估辦公室(Office of Net Assessment)撰寫的最高機密報告「優勢簡報」(Overmatch Brief)指出，如果爆發台海戰爭，美軍將被中國擊敗。報告當中提出警告說，美國仰賴造價昂貴、精密複雜的武器，能力恐遭中國大規模製造的廉價軍武系統以壓倒性數量制壓。

解放軍軍武數量 足可摧毀援台武器

紐約時報報導，一名拜登任內國安官員看過這份機密報告之後，意識到北京對於美國準備的所有招數都有「沒完沒了」(redundancy after redundancy)的因應辦法，臉色變得蒼白。

台灣是美國在西太平洋對抗中國力量的關鍵堡壘，失去台灣對華府而言將是重大戰略與象徵意義的雙重打擊。

航母福特號 恐難敵中國極音速飛彈

據美國的機密兵推，美國的「福特號」航空母艦可能被中國的極音速飛彈摧毀，無法馳援台灣。圖為中國「東風17」極音速飛彈。（中新社）

美國最先進的航空母艦「福特號」(U.S.S. Gerald R. Ford)最近被派到加勒比海執行川普總統打擊毒品走私的任務，不過在「優勢簡報」的兵推當中卻屢屢遭到中國摧毀。

造價130億元的「福特號」經過多年延宕2022年終於服役，缺點是容易受到柴電潛艇攻擊，也容易遭到中國大約600枚極音速飛彈攻擊。

五角大廈打算再建造9艘「福特號」等級的航空母艦，可是迄今卻還沒有部署任何極音速飛彈。

曾參與台海衝突兵推的喬治梅森大學(George Mason University)台灣安全監測計畫(Taiwan Security Monitor)資深研究員葛梅茲(Eric Gomez)說，衝突發生後最終結果如何目前仍不清楚，但美國恐將承受重大損失。

葛梅茲對「每日電訊報」(The Telegraph)指出：「美國在過程中將損失許多艦艇，戰區裡的F-35戰鬥機與其他戰機都將迅速遭到能力削弱(degraded)。」他說，兵推進入戰後總結時，慘重代價確實令人警醒，包括損失100多架第五代戰機、多艘驅逐艦，以及幾艘潛艇及航空母艦。

根據五角大廈內部評估顯示，中國幾乎所有巡弋飛彈、彈道飛彈庫存數量都遠遠超過美國，中美兩個超級大國各自都維持大約400枚洲際彈道飛彈（ICBMs)。

報告指出，美國的當務之急是維持「軍事壓倒性優勢」，也就是說，美國的軍事能力必須大幅超越中國，以嚇阻習近平採取行動。而根據這份報告，美國已經有一段時間無法達成這個目標。

川普雖然曾經抱怨保護台灣的成本，但向來堅持「戰略模糊」(strategic ambiguity)政策。川普去年接受彭博新聞專訪時表示：「我覺得台灣應該為了防禦付錢給我們。我們與保險公司沒有什麼不同，台灣沒給我們任何東西。」

川普政府上周發布「國家安全戰略」說，台灣對美國經濟很重要。

