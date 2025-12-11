「China 2026」報告／美國因素 或讓習重評估對台策略

紐約亞洲協會「China 2026」報告指出，中國將運用「更具壓力、更多樣化」手段對台。(截自報告原文)

亞洲協會(Asia Society)政策研究所中國研究中心(CCA)10日發布「China 2026」報告，其中由研究員、前國防部中國事務主任馬利明(Lyle Morris)撰寫的「北京會重新調整對台策略嗎？」指出，雖然北京對台的根本目標沒有改變，但在美中競爭加劇、區域情勢動盪與內部政治整肅的背景下，北京可能在手段、節奏與風險承擔方式上做出校準。

報告指出，在2024年台灣的總統選舉後，兩岸官方溝通機制停擺，北京進一步強化其長期認定的三項戰略目標，即阻止台灣法理獨立、削弱美台軍事整合，以及持續擴大兩岸的實力不對稱；同時，賴清德 上任、川普再度崛起，加之習近平 對國家安全與統一問題的高度關注，使北京在評估其既有戰略目標時面臨新的政治與外交變數。

馬利明在報告中寫到，中國已具備一系列「不需開火」即可施加壓力的手段，包括更具挑釁性的軍事演訓、資訊與政治滲透、經濟制約，以及會使台灣與美國處於被動的「和平時期脅迫工具」。報告強調，解放軍 已能以更大的自信執行多種針對台灣的任務，例如局部封鎖、空海域威脅或政治操縱，其威懾能量不再僅限於武力衝突本身。

然而，他的分析認為北京的行動並非單向增加，而是受到多重變數牽引。報告提出2026年值得關注的幾項指標，包括習近平是否公開展現對台「加速焦慮」、是否在官方論述中淡化「和平統一」、是否透過大型或更具挑釁性的演訓向美台施壓，以及解放軍在近期高層整肅後的備戰狀態是否影響北京的決策。

報告也分析美國因素，指出若華府因內政掣肘、外交重新排序或領導風格變動，使北京認為美國的承諾不再可靠，則可能改變習近平對風險的判斷。報告列舉包括取消台灣高層訪美、減少軍售，或美國在高層會晤中對台釋出模糊訊號等，都可能成為北京重新評估對台策略的觸發點。

在戰略含義部分，報告指出，2026年台海局勢最可能延續「不改變現狀」的格局，但風險將持續存在。