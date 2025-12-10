美國防部「強者簡報」曝光 美無力保台 先進武器會在抵台前被中摧毀

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
報告根據美軍介入中國對台灣動武的兵推結果推論，即使是美國海軍最新型的航空母艦「福特號」（U.S.S. Gerald R. Ford），也無法在中國攻擊下倖存。（路透資料照片）
報告根據美軍介入中國對台灣動武的兵推結果推論，即使是美國海軍最新型的航空母艦「福特號」（U.S.S. Gerald R. Ford），也無法在中國攻擊下倖存。（路透資料照片）

紐約時報8日發表社論，揭露美國國防部機密文件「強者簡報」（Overmatch Brief）指出，20年前，美國在太平洋的主導地位可保證捍衛台灣，當時中國飛彈庫相對較小、打擊能力有限，但是今時不同往日，解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器接近台灣之前，就將那些武器摧毀。

這份機密的年度報告由五角大廈淨評估辦公室（Office of Net Assessment）編撰，內容是對美國軍力的全面審查，並於過去一年裡提交白宮高層審閱，文件列出中國摧毀美國戰機、大型艦艇與衛星的能力，並指出美國軍方的供應鏈瓶頸。此報告的細節先前從未被揭露。

紐時援引報告主張，美軍捍衛自由世界80年，如今主導力正迅速下滑，競爭對手也深知美軍弱點，正加速打造能擊敗美國的力量，美軍亟需重塑自身戰力。

報告根據美軍介入中國對台灣動武的兵推結果推論，即使是美國海軍最新型的航空母艦「福特號」（U.S.S. Gerald R. Ford），也無法在中國攻擊下倖存。福特號以強大火力著稱，近期部署至加勒比海對委內瑞拉馬杜洛政權施壓，不過報告提到，福特號對委國這類貧弱國家可能有效，對新型攻擊手段則極為脆弱。

報告特別指出，中國近年囤積的高達600枚極音速武器，是能擊沉福特號的新型攻擊手段代表。這些武器最高可達5倍音速，即便是最先進的軍力也難以攔截。即便如此，美國海軍仍計畫未來數十年建造至少9艘福特級航艦，而且至今尚未部署任何1枚極音速飛彈。

紐時在顯示中國短中長程飛彈數量的地圖中說明，20年前，美國在太平洋的優勢意謂它可保證捍衛台灣。2005 年時，中國攻擊美軍的能力，受限於中國相對規模不大的飛彈庫存。如今情勢已變，中國現在擁有足夠的飛彈，可能在美國大批先進武器接近台灣之前，就將那些武器摧毀。

報告也評估，「中國具備摧毀美國偵察與通信衛星的能力」。

報告提到，美國在先進武器的快速發展上落後中國與俄羅斯，原因在於美方「過度依賴昂貴且脆弱的武器」，對手則大量部署廉價但技術先進的武器。

現在美國國防支出占GDP比例為3.4%，是80年來最低水準。報告示警，這已經威脅美軍實力。報告也將人工智慧、網路戰和生化戰視為持續存在的威脅。

紐時形容，報告與美軍高層說法「一致且內容令人震驚」，強調必須有效強化軍力，並指出：「美國需要強大的軍隊，目的不是挑起戰爭，而是避免未來衝突。」

這並非國防部首次承認美軍在對中戰力上處於劣勢。美國防長赫塞斯11月曾提及內部兵推結果，稱「我們每次都輸」。

觀察人士預測，川普政府接下來將更強烈要求自由世界的盟國提高軍費。報告本身也強調盟友必須增加國防支出，並指出：「全球資源動員是因應中國軍力擴張所必須的」。

這篇文章是紐時系列社論的第一篇，全系列將探討美國軍隊在科技、官僚、文化、政治與戰略上的問題，以及美國如何打造一支可能嚇阻戰爭、必要時贏得戰爭的軍隊。

