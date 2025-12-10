我的頻道

Nvidia又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可定位追蹤 以打擊走私

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）3月3日在白宮接待台積電董事長魏哲家（左）並舉行記者會，宣布台積電擴大對美國投資。（路透）
美國總統川普（右）3月3日在白宮接待台積電董事長魏哲家（左）並舉行記者會，宣布台積電擴大對美國投資。（路透）

紐約時報報導，台積電先前爆出離職員工洩密案，最近又傳出前高層羅唯仁疑「帶槍投靠」英特爾，引發台灣政府首次援引修法後的國家安全法介入調查。專家分析，台積電如今「處境艱難」，一方面被視為華府倚重的「國家級戰略龍頭企業」，另一方面又要維持與英特爾的合作與競爭，而川普政府正大力扶植英特爾成為美國本土新的晶片龍頭。

紐時描述，羅唯仁離職後轉戰英特爾，對台灣政府而言，這可能構成危及國家安全的行動。調查人員已搜索其位於台北與新竹的住處，查扣電腦與隨身碟，法院也凍結其股票與不動產。台積電則對羅唯仁提出民事訴訟。

同時，台灣檢方2日以未能有效防杜洩密行為，起訴日本設備大廠東京威力科創（Tokyo Electron）的台灣分公司，這是首次企業因涉嫌竊取半導體商業機密而遭依國安法起訴。

儘管英特爾、中國的中芯國際、南韓三星以及日本半導體新創Rapidus等競爭對手正砸下數十億美元追趕台積電，台積電仍領先它們好幾個世代。

為了保護商業機密，台積電訂有嚴格的內部作業規範，包括利用內部系統追蹤員工開啟與列印哪些檔案，以及要求員工登錄各自的工程技術突破。公司也會持續監看前員工的專利申請，並要求許多員工簽署競業禁止條款。

台灣加強圍堵洩密風險之際，紐時指出，羅唯仁案更讓台積電與英特爾本已微妙的雙重關係更加複雜。英特爾既是台積電的競爭對手，也是台積電先進製程的主要客戶；如今川普政府斥資89億美元支持英特爾，希望重建其研發與製造實力，使之成為美國晶片產業的新龍頭。

「台積電現在處境艱難，」商業諮詢公司DGA Group合夥人崔歐洛（Paul Triolo）表示，「它一方面幾乎被視為美國的國家級戰略企業，另一方面川普政府又想重新打造英特爾，讓英特爾有能力與台積電正面競爭」。

台積電 英特爾 川普

