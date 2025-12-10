我的頻道

Nvidia又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可定位追蹤 以打擊走私

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

編譯葉亭均／綜合外電
知情人士透露，輝達（Nvidia）已建立一項「位置驗證」技術，可顯示旗下晶片實際上在哪個國家進行運作。（路透）
知情人士透露，Nvidia輝達(另稱英偉達)已建立一項「位置驗證」技術，可顯示旗下晶片實際上在哪個國家進行運作，此舉有望協助防止旗下AI晶片被走私到禁止出口的地區。

路透引述消息人士說法報導，這項功能近月來已在私下場合展示，但尚未正式推出，而且該功能會是個可進行選擇的軟體更新，客戶能自行安裝。它將使用輝達繪圖處理器（GPU）具備的「機密運算能力」，也就是針對處理敏感資料或AI模型訓練所設計的安全技術。

一位輝達主管指出，這款軟體原先是為了讓客戶能追蹤晶片的整體運算效能，而這也是大型資料中心採購大批處理器時的常見做法。該軟體將透過晶片與輝達伺服器通訊時產生的時間延遲（time delay），推測晶片所在位置，其準確度相當於其他基於網路的定位服務。

輝達在聲明中表示：「我們正在導入一項新的軟體服務，讓資料中心營運商能監控他們整個AI GPU機群的健康狀態與庫存。這款由客戶安裝的軟體代理程式，利用GPU遠距測量（telemetry）來監控機群的健康、完整性與存量。」

據輝達主管說法，這項功能將首先導入輝達最新的「Blackwell」晶片，因這款晶片在「驗證」程序上比前一代Hopper或Ampere晶片具備更多安全機制；但輝達也正研究把這項功能擴及前幾代晶片的可行性。

如果輝達正式推出上述這項定位功能，可望解決白宮與美國國會兩黨議員所提出、希望有措施能防堵AI晶片走私至中國及其他受限國家的要求。這類要求日益增多，原因是美國司法部已對多起與中國相關的走私組織提起刑事訴訟，這些組織涉嫌試圖將價值超過1.6億美元的輝達晶片走私至中國。

不過，由於美方要求對晶片進行定位驗證，這反而已經促使中國大陸最高網路安全監管機構在先前約談輝達，詢問其產品是否存在「後門」設定，可讓美方繞過晶片的安全防護功能。

這類監管陰影本周再度浮現，因為美國總統川普宣布允許向中國出口輝達H200晶片。同時間，多位外交政策專家對中國是否會允許企業購買該晶片抱持懷疑態度。

輝達一直強烈否認旗下晶片存在「後門」。軟體專家則表示，輝達確實能在不破壞產品安全性的前提下，設定晶片位置驗證功能。

輝達 AI 刑事訴訟

