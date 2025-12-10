我的頻道

Nvidia又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可定位追蹤 以打擊走私

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

台製H200晶片 運美審查再銷中…美抽成25%來自台灣關稅

記者顏伶如／綜合報導
川普宣布將允許輝達向中國出售H200晶片，但必須先運到美國安全審查。（路透）
川普總統宣布允許Nvidia輝達(另譯英偉達)在符合國安條件下向中國出口H200晶片，華爾街日報9日報導，政府官員表示，輝達AI晶片出口到中國之前，必須先通過特別安全檢查，這道措施的設立頗不尋常，由此可見川普政府允許具有高度爭議的晶片銷售之後引發的國安壓力。

輝達AI晶片H200主要將在台灣由台積電製造，從台灣運到美國接受檢查，然後才送往中國，美國將可從輝達賣給中國的晶片銷售抽成25%，架構設計用意在於避免被認為是出口稅(export tax)。憲法禁止美國政府徵收出口稅。

專家說，晶片從台灣到美國時，政府可把25%費用畫分為關稅而非出口稅。

產業專家指出，複雜的供應鏈旅程加上不尋常的晶片安全審查，凸顯這項協議含有前所未見的特質。這項安排也顯示，要取得某些科技產品，美國仍依賴台灣和其他國家。

某些分析師說，AI晶片廠商追求利潤，把國家安全考量擺在次要位置。

前總統拜登任內曾負責出口管控的「外交關係委員會」(Council on Foreign Relations)資深中國與科技研究員麥奎爾(Chris McGuire)表示：「這當中的利益其實不是國家利益，而是輝達的利益。」

包括麥奎爾在內主張限制晶片出口的人士說，H200大量銷售恐將削弱美國在AI運算能力上的優勢。白宮「人工智慧與加密貨幣沙皇」薩克斯(David Sacks)等川普政府官員與輝達執行長黃仁勳則說，中國本土晶片迅速進步的狀況超出世人認知，如此狀況代表著輝達必須留在中國市場，以便跟華為(Huawei)等企業競爭。

分析師指出，目前在無法得知究竟會出口多少晶片、晶片將出貨給誰的情況下，很難評估賣晶片到中國的國安影響將會如何。報導指出，同意輝達出售晶片到中國的決定尚未拍板，細節仍有可以改變。

數名國會議員都曾指出，晶片賣給中國之後最終可能讓中國軍方獲益，導致美國國家安全直接受到衝擊。黃仁勳則駁斥這些說法表示，北京不會讓軍方使用美國晶片，因為中方也有自己的安全考量。

Nvidia其他幾款晶片也曾被考慮賣給中國，包含15%銷售分成的協議，不過後來從未實施。

輝達 AI 川普

