川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普宣布放行Nvidia輝達(另稱英偉達)H200晶片出口中國，白宮國安會前官員杜如松（Rush Doshi）認為川普的決定是放棄美國的優勢，讓中國有機會在人工智慧（AI）領域超趕美國。

美國國會也出現反彈的聲音，民主黨籍聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）9日表示，他認為川普的決定有害國家安全。

川普8日宣布美國開放出口輝達的H200晶片到中國，並稱他已經告知中國國家主席習近平，且獲得習近平正面的回應；不過川普指出，Blackwell和Rubin等新一代晶片不在此協議之列。

對於美國是否該出售H200晶片，胡佛研究所（Hoover Institution）客座研究員查布拉（Tarun Chhabra）日前在參院聽證會中呼籲說，應該禁制出口。

美國智庫外交關係協會（CFR）9日以「全球科技競賽下 美國晶片出口管制的未來」為體舉行線上座談會，邀請學者專家討論川普政府的最新政策。

美國外交關係協會技術專家麥奎爾（Chris McGuire）表示，中國的技術能力尚不足以製造如H200等優良的高階晶片，而中國需要大量的高階晶片才能擴充AI的能力。

麥奎爾也指出，這些高階晶片也有軍民兩用的功能，所以過去沒有被視為純粹的商業交易，不過川普政府的決定降低晶片交易的國安色彩。

麥奎爾表示，H200晶片雖然落後於Blackwell晶片，但也是輝達現行第二先進的晶片，具有非常強大的功能，比中國現在最強大的晶片強6倍之多，指不清楚中國是否能在未來10年生產大幅超越H200的晶片；麥奎爾指出，川普政府的決定將賦予中國尚無法自行創造的能力。

麥奎爾也說，美國現在具備的優勢就是運算能力，而中國在其他方面都超越美國，如果中國和美國能取得幾乎同等的高階硬體，有可能改變AI競爭的局勢，讓中國的AI模型縮小與美國的差距，而中國現在大約落後美國幾個月的時間。

杜如松也質疑說，美中之間的電腦運算能力的差距正在縮小，川普政府為什麼要放棄美國的優勢？杜如松也說，這些晶片預料都將在台灣，有台積電生產製造，每多一顆晶片銷到中國，美國就少一顆晶片；杜如松認為說，這項決定有可能讓中國在AI領域超車。

針對出售高階晶片到中國，可以讓中國更依賴美國科技標準的說法，杜如松也反駁說，這就像希望其他國家的核能革命是用美國的鈾；杜如松也說，中國除了在運算方面，都比美國具有優勢。

參議院9日舉行聽證會，民主黨籍參議員里德（Jack Reed）表示，他問過每位專業的軍事人士都認為川普政府的決定非常不利於國家安全；范霍倫也認為川普的決定有害國家安全。

川普 AI 輝達

