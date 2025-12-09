川普突解禁H200內幕曝光 白宮驚覺華為AI系統追上Nvidia

圖為今年7月上海舉行2025世界人工智能大會展覽，民眾在華為展區圍觀展品昇騰CloudMatrix 384 AI平台。(新華社)

根據一位知悉討論內情的人士透露，美國總統川普 之所以決定允許輝達 （Nvidia）向中國出售H200晶片，是因為考量到中國的主要競爭對手華為 已提供性能相當的AI系統，因此現在放行H200構成的國安風險較低。

彭博資訊引述消息人士說法報導，美國政府官員在評估是否批准H200銷往中國時，曾考量多種可能情境，並納入華盛頓鷹派國安人士的意見，選項從「完全禁止出口 AI 晶片至中國」到「全面開放出口、大量出貨到中國市場並壓倒華為」都有。最終，川普支持的政策是：允許H200出口中國，但最新款的輝達晶片仍保留給美國市場。

該人士表示，此舉將使美國在晶片供應上領先中國約18個月，美國客戶仍可獨享最新產品。白宮官員認為，讓H200進入中國市場，將促使中國的AI開發者繼續依賴美國的科技生態系，而非轉向華為或其他本土晶片商。

川普此項決定，是在與顧問歷經數周討論，並且在華盛頓私下會見輝達執行長黃仁勳後所決定的。川普隨後在社群平台Truth Social上宣布這項消息，強調晶片將只供應給「獲批准的客戶」，並指出英特爾與超微（AMD）等企業也將納入其中。

消息人士透露，川普總統決定解禁輝達H200晶片銷中，是因為考量到中國的主要競爭對手華為已提供性能相當的AI系統。(美聯社)

消息人士說，支撐這項決策的，是白宮官員得出的一項結論：華為在技術上與輝達的差距遠比外界所認知的小。官員們尤其聚焦仰賴華為新一代昇騰（Ascend）晶片所運作的CloudMatrix 384 AI平台，表現與輝達使用 Blackwell架構、最先進的NVL72系統相當。

更急迫的是，美方得到的最新評估指出，到2026年，華為每年可能能生產數百萬顆昇騰 910C 加速器──這款晶片正是為直接與輝達競爭而設計的。這與美國今年6月時估算，華為今年僅能生產20萬顆昇騰晶片已有巨大差距。

美國商務部與輝達均未立即評論此事。白宮發言人德賽表示：「川普政府致力於確保美國技術堆疊的主導地位，同時不犧牲國家安全。」

然而，中國企業是否會如川普政府預期般熱烈採用H200仍不明朗。川普表示，他已向中國國家主席習近平告知此決定，且對方反應正面，但北京官方尚未公開表態。英國金融時報則報導，中國當局可能會限制部分企業購買H200，以維持國產化科技戰略。

輝達先前曾表示，未把中國資料中心業務列入預測。黃仁勳估計，公司今年因此損失的商機多達500億美元。

今年8月，輝達曾獲准出售H20晶片（即H200的降規版）至中國，但北京指示國內企業應避免採用美國產品，使銷售受阻。彭博稍早報導，華為準備把旗艦晶片昇騰 910C 的產量提高到60萬顆；分析拆解顯示，華為仍依賴台積電及三星的部分硬體。另一家AI晶片公司、北京的寒武紀科技也計劃將產量提高三倍。