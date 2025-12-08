Nvidia售中H200晶片挨批 黃仁勳恐被要求到國會作證

川普總統（左）4月30日在白宮接待輝達執行長黃仁勳（右）。（美聯社）

川普總統8日證實將開放Nvidia輝達 (另稱英偉達)對中國出售H200晶片，附帶條件是美國政府可對每顆晶片抽成25%。這項決定象徵輝達執行長黃仁勳 的一大勝利，不過同時引發國會民主黨 人甚或共和黨內對中鷹派批評，足見黃仁勳恐怕還得跨越美國政壇反彈這座大山。

根據華爾街日報，白宮人工智慧（AI）主管塞克斯與商務部長盧特尼克傾向支持放行H200晶片，認為這是美中晶片競爭的折衷辦法，既能讓輝達和華為競爭，又不至於讓中國在AI領域超越美國。

反觀，川普10月底在釜山與中國國家主席習近平會談前，曾傳出包括國務卿魯比歐在內等多位高層官員及顧問認為，出於國家安全考量，建議川普不要在會中討論輝達是否對中出售Blackwell晶片一事。

政治新聞網站Politico報導，多名議員擔憂此舉可能犧牲美國利益、讓中國獲得技術優勢，已有民主黨人已發出強烈批評。

參院銀行委員會民主黨首席議員華倫（Elizabeth Warren）在聲明表示：「這麼做恐加速中國在科技與軍事領域追求主導地位的企圖，並削弱美國的經濟與國安。」她呼籲國會通過跨黨派法案約束政府，並要求黃仁勳公開作證、在宣誓下說明相關情況。

國會山報也指出，這項決定很可能遭到對中鷹派的反對，包括共和黨內部人士。他們主張不應向北京出售性能更強的晶片，認為這項技術正在提升中國的AI能力，使其在與美國的競爭中占上風。

前白宮科技與國安官員、現任哥倫比亞大學研究員巴特尼克（Aaron Bartnick）表示：「批准向中國出售H200的決定實在過於短視。」他指出，這項舉措將大幅推進中國的晶片能力，而美國為了允許這類出口，看起來並沒有換取到任何實質回報。