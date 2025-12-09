川普准了 Nvidia可賣中國H200晶片 AMD、英特爾也將放行

川普總統8日宣布，商務部將放行輝達H200出口到中國，包括超微和英特爾晶片也適用相同標準。（路透）

川普 總統8日宣布美國開放出口Nvidia輝達 (另稱英偉達)的H200晶片到中國，並稱他已經告知中國國家主席習近平，且獲得習近平正面的回應；川普並指出，Blackwell和Rubin等新一代晶片不在此協議之列。

Nvidia股票應聲上漲

這項消息在川普宣布前早一步在市場流傳，8日激勵輝達股價，收盤漲幅為1.73%，輝達的盤後價格在消息公布後也應聲上漲。

美國是否開放高階晶片出口到中國，是華府備受討論的議題之一，彭博資訊日前即搶先引述知情人士報導指出，川普政府正就是否開放出口H200晶片到中國做內部討論。

期盼前進中國市場的輝達執行長黃仁勳 日前則抵達華府向國會說明，也與川普見面。

黃仁勳受訪時表態支持晶片出口管制，但也認為中國市場不可被取代，並呼籲美國應該與全世界競爭，讓世界採用美國的科技標準。

黃仁勳的遊說顯然獲得成功，路透8日引述知情人士報導，美國商務部已準備好放行H200晶片出口到中國；美國媒體Semafor 8日率先披露相關消息後，輝達股價聞訊上漲2.2%。

川普8日稍晚則在社群網路「真實社群」(Truth Social)上宣布，他已經告知習近平美國在維持強壯的國家安全條件之下，將准許出口H200晶片給獲准的中國和其他國家的客戶，且獲得習近平的正面回應。

Blackwell、Rubin仍禁

川普指出，晶片出口到中國的25%獲利將支付給美國；川普說，這項政策將支持美國工作機會、強化美國的生產製造，同時有利於美國納稅人。

川普說，拜登政府強迫美國的大型企業花費數十億美元建造降級、無人想要的產品，不但減緩創新，也傷害到美國勞工；川普說，這個時代已經過去了。

川普表示，政府會保護國家安全、創造工作機會，且維持美國在人工智慧(AI)產業的領導地位；川普說，輝達在美國的客戶已經受益於輝達的Blackwell先進晶片，且很快也會受益於Rubin高端晶片；川普指出，這兩種晶片皆不在這次開放出口的協議當中。

川普表示，川普政府會永遠把美國視為優先，美國商務部正在敲定協議的細節，接下來也會對AMD、英特爾和其他美國公司一視同仁。

本周簽令統一AI規範

此外，川普8日也說，美國若想在AI競賽擊敗其他國家，美國應該有統一的規範和許可過程，並預告他本周會簽署行政命令來統一AI的管理規則；這部分也與黃仁勳的想法相同。