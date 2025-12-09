川普准了 Nvidia可賣中國H200晶片 AMD、英特爾也將放行

我的頻道

記者陳熙文／華盛頓報導
川普總統8日宣布，商務部將放行輝達H200出口到中國，包括超微和英特爾晶片也適用相同標準。（路透）

川普總統8日宣布美國開放出口Nvidia輝達(另稱英偉達)的H200晶片到中國，並稱他已經告知中國國家主席習近平，且獲得習近平正面的回應；川普並指出，Blackwell和Rubin等新一代晶片不在此協議之列。

Nvidia股票應聲上漲

這項消息在川普宣布前早一步在市場流傳，8日激勵輝達股價，收盤漲幅為1.73%，輝達的盤後價格在消息公布後也應聲上漲。

美國是否開放高階晶片出口到中國，是華府備受討論的議題之一，彭博資訊日前即搶先引述知情人士報導指出，川普政府正就是否開放出口H200晶片到中國做內部討論。

期盼前進中國市場的輝達執行長黃仁勳日前則抵達華府向國會說明，也與川普見面。

黃仁勳受訪時表態支持晶片出口管制，但也認為中國市場不可被取代，並呼籲美國應該與全世界競爭，讓世界採用美國的科技標準。

黃仁勳的遊說顯然獲得成功，路透8日引述知情人士報導，美國商務部已準備好放行H200晶片出口到中國；美國媒體Semafor 8日率先披露相關消息後，輝達股價聞訊上漲2.2%。

川普8日稍晚則在社群網路「真實社群」(Truth Social)上宣布，他已經告知習近平美國在維持強壯的國家安全條件之下，將准許出口H200晶片給獲准的中國和其他國家的客戶，且獲得習近平的正面回應。

Blackwell、Rubin仍禁

川普指出，晶片出口到中國的25%獲利將支付給美國；川普說，這項政策將支持美國工作機會、強化美國的生產製造，同時有利於美國納稅人。

川普說，拜登政府強迫美國的大型企業花費數十億美元建造降級、無人想要的產品，不但減緩創新，也傷害到美國勞工；川普說，這個時代已經過去了。

川普表示，政府會保護國家安全、創造工作機會，且維持美國在人工智慧(AI)產業的領導地位；川普說，輝達在美國的客戶已經受益於輝達的Blackwell先進晶片，且很快也會受益於Rubin高端晶片；川普指出，這兩種晶片皆不在這次開放出口的協議當中。

川普表示，川普政府會永遠把美國視為優先，美國商務部正在敲定協議的細節，接下來也會對AMD、英特爾和其他美國公司一視同仁。

本周簽令統一AI規範

此外，川普8日也說，美國若想在AI競賽擊敗其他國家，美國應該有統一的規範和許可過程，並預告他本周會簽署行政命令來統一AI的管理規則；這部分也與黃仁勳的想法相同。

黃仁勳日前表示，他支持聯邦政府統一管理AI產業，而非各州規範不同；黃仁勳說，各州規範不同恐拖累AI產業，讓發展止步。

輝達執行長黃仁勳曾自嘲他是第一個同時受到美國和中國抵制的企業，美國8日終於放行較低階的H200晶片出口中國，輝達股價應聲大漲。（路透）

川普 輝達 黃仁勳

上一則

總統可開除獨立機關首長？大法官言詞辯論傾向支持

