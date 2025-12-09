魯比歐、赫塞斯會談澳洲官員 聚焦印太安全

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導
國務卿魯比歐(右二)與國防部長赫塞斯(右)8日在華府與澳洲外長黃英賢(左二)、國防部長馬勒斯(左)舉行年度雙邊會談。(路透)
國務卿魯比歐(右二)與國防部長赫塞斯(右)8日在華府與澳洲外長黃英賢(左二)、國防部長馬勒斯(左)舉行年度雙邊會談。(路透)

國務卿魯比歐(Marco Rubio)與國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)8日在華府與澳洲外長黃英賢(Penny Wong)、國防部長馬勒斯(Richard Marles)舉行年度雙邊會談，會談重點聚焦在印太安全，以及反制中國在南海與針對台灣等地日益升級的強硬態勢。

美聯社報導，魯比歐、赫塞斯與黃英賢、馬勒斯在國務院會面。目前，受到關注的外交議題，包括俄烏戰爭、加薩脆弱的停火協議，以及美國在西半球對涉嫌販毒者的軍事打擊。

魯比歐稱讚美國與澳洲在關鍵礦物、國防生產和部隊部署方面的合作並表示，「這是一個非常強大的夥伴關係，這是一個強大的聯盟，我們希望繼續在此基礎上發展。」

在會議開始前對記者進行的簡短評論中，四位官員都沒有點名提到中國，但中國在整個太平洋及其他地區所帶來的挑戰，多年來一直是美澳關係的核心議題。

由於中國對其關鍵礦物出口實施了更嚴格的規定，川普總統與澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)10月在白宮簽署一項關鍵礦物協議。川普稍後與中國國家主席習近平會晤後，北京宣布暫緩這些限制一年。

魯比歐說，「我們必須確保關鍵礦產供應與供應鏈是可靠、多元，而非過度集中於某一地方，以免被用來對抗我們或全球合作夥伴。」

美澳之間更廣泛關係的一個要素，是「澳英美三方安全夥伴關係」(AUKUS)協議，這是拜登政府時期達成的協議，美國、英國和澳洲承諾建造一支由美國核技術提供動力的澳洲潛艇艦隊。馬爾斯重申與美國聯盟對澳洲安全的中心地位，他說，「我們生活在一個更具爭議的世界，與朋友和盟友加倍努力非常重要，顯然在這方面，美國對澳洲而言是最重要的。」

魯比歐8日稍晚也與英國外相古柏(Yvette Cooper)會面，但雙方未對媒體發言。

