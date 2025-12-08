美防長：以實力嚇阻中國 無意改變台灣現狀

國防部長赫塞斯6日在加州錫米谷的「雷根國防論壇」演說，表示美國無意改變台灣現狀。(路透)

國防部 長赫塞斯 (Pete Hegseth)日前表示，美國將以實力而非對抗來嚇阻中國，並尋求力量平衡；美國在印太地區的嚇阻不是為了支配中國，而是要確保中國無法主宰美國或其盟友。他也說，華府無意改變台灣現狀。

中央社報導，赫塞斯6日在加州錫米谷(Simi Valley)舉行的「雷根國防論壇」(Reagan National Defense Forum)發表主題演說表示，五角大廈的四大工作主軸為維護美國本土和西半球的安全；以實力而非對抗來嚇阻中國；提高美國盟友與夥伴的防務分擔；強化美國國防工業基礎。

白宮在前一天剛公布美國2025年「國家安全戰略」報告，涉台措辭被認為比川普 第一次總統任期所發布的報告更強硬，甚至提到台灣8次之多，強調透過加強美國及盟邦的軍力，避免與中國爆發衝突。

赫塞斯部長在約40分鐘的時間裡，談到許多話題，包括反覆要求盟友自力更生、更好地保衛美國邊境、重振美國國防工業基礎以及加勒比海持續不斷的船隻襲擊。

報導指，對於中國，有別過去各次國防戰略將其視為首要威脅 ，赫塞斯提出一種較為溫和的應對方式。

對於美中關係，赫塞斯說，川普政府追求穩定的和平、公平貿易及相互尊重的關係。

「國會山莊報」的報導指，但更值得注意的是，這場演講似乎對中國軍力採取較為溫和的立場，而幾乎完全忽略俄羅斯。赫塞斯說 「國防部不會被民主建設、干涉主義、不明戰爭、政權更迭、氣候變遷、覺醒式的道德說教和不負責任的國家建設所分散精力」，「相反，我們將把我們國家的實際利益放在首位。」

赫塞斯說，川普總統和中國國家主席習近平明年互訪的安排，提供雙邊關係持續進展的機會。國防部秉持同樣方針，擴大和中國人民解放軍的溝通管道，以避免衝突降低緊張。

對於以實力而非對抗來嚇阻中國，赫塞斯指出，這個目標「追求的不是支配，而是力量平衡」，能讓所有國家共享印太和平的力量平衡，使印太地區貿易開放且公平流動，「我們會保持強大，但不會有不必要的對抗」。赫塞斯說，如同他今年稍早在新加坡「香格里拉對話」所說，美國「不是要扼殺中國成長，不是要支配或羞辱中國，也沒有要改變台灣現狀」。

他說，美國在印太地區利益重大，美國和盟友在印太會有足夠部署，以平衡中國日漸增長的力量，確保盟友不會輕易受到軍事挑釁影響，「我們在印太地區的嚇阻並非為了支配中國，而是要確保他們無法支配我們或我們的盟友」。

他表示，五角大廈任務是確保北京看到美國的軍事實力，美國傳達和平意圖的同時，也堅持中國應尊重華府在印太地區長期存在的利益。美國透過實力支撐這些利益，這包括清楚理解中國當前的軍事擴張並嚴肅看待。

赫塞斯說，美國將確保美軍在必要時，能於第一島鏈及整個印太地區維持持續作戰能力，「強大到侵略不會被考慮，讓和平成為首選並得以維持」，這就是「拒止性嚇阻」(deterrence by denial)，以確保川普在任何談判中都能站在實力基礎上，維護印太和平。

此外，赫塞斯也提到，川普和美國前總統雷根一樣，願意與對手對話，從1980年代的蘇聯末代領導人戈巴契夫、時任中共領導人鄧小平，到目前的俄羅斯總統普亭、習近平，這種態度來自於力量而非軟弱。他表示，川普深知以實力談判的重要性，尤其是軍事實力，「以實力換取和平」的相反就是「因弱致戰」。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩6日也在「雷根國防論壇」中表示，「中國正在全球範圍內競爭」，從美國角度來看，目前美中經濟關係朝正向發展，但同時也看到中國仍在大規模建立作戰能力。如同美國「國家安全戰略」報告所言，美軍有責任為國家確保自由的印太地區。