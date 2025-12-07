川普新國家安全戰略 對中措辭軟化 刪「不支持台灣獨立」說法

新版國家安全戰略對中國的措辭相當客氣，未將中國列為最主要的挑戰。川普（左）預計明年4月訪問北京與習近平(右)再次見面。（路透）

川普政府5日發布新「國家安全戰略 」，闡述華府外交優先事項。華爾街日報報導，白宮 新國安戰略對於華府和北京之間的競爭改採較溫和策略，淡化美中意識形態分歧，視經貿為兩國關係核心。值得注意的是，該文件在討論台灣地位時，仍沿用「戰略競爭」等措辭，但拜登 政府時期「視中國為美國最大挑戰」、「美國不支持台灣獨立」等說法，均被刪除。

這份長30頁戰略文件僅數次提及中國，而且幾乎都和經濟關係有關。文件以其他間接方式提及中國時，也只是未具名地稱之為美國「在西半球以外的競爭對手」。

台灣議題 沿用「戰略競爭」

川普政府新「國家安全戰略」在討論台灣地位時，沿用「戰略競爭」措辭，明確呼籲與地區盟友和夥伴合作，「阻止任何企圖奪取台灣或達成對我們極為不利的勢力平衡，以致於我們無法保衛台灣。」

華爾街日報指出，對北京來說，最值得注意的是，白宮新文件刪除了拜登政府有關美國「不支持台灣獨立」的聲明。白宮新文件大致延續拜登政府「反對任何單方面改變現狀」立場，但措辭更為緩和，改為「不支持任何單方面改變台灣海峽現狀。」

約翰霍普金斯大學高級國際研究學院美中關係專家白潔曦(Jessica Chen Weiss)表示，總的來看，北京領導人可能認為這份新文件代表了「美國大戰略相對有利的轉變」。白潔曦曾為拜登政府國務院提供諮詢，她指出，這份新戰略文件沒有像拜登政府2022年那樣，將中國列為美國最大挑戰。

保守派智庫美國企業研究所(AEI)研究員費瑞安(Ryan Fedasiuk)表示，北京視美國每項書面承諾為談判底線；白宮國家安全戰略「確立北京談判基準線」，而「這個基準線剛剛發生了變化」。

學者：中會視此為美讓步

費瑞安指出，從拜登執政時期「反對」單方面改變台灣現狀，到川普新文件只表示「不支持」任何單方面改變，顯示美國對台立場有所緩和，這將受到北京歡迎；「北京會視此為美方讓步，並據以作為下一輪談判起點，進而要求更大彈性空間。」

在其他方面，文件強調由美、澳、印度和日本組成「四方安全對話」的重要性。該機制在太平洋地區共享情報並協調海洋政策；北京強烈反對該機制，認為那是企圖遏制北京。