日媒：美新國安戰略 尋求力阻中國在區域稱霸

南韓媒體分析，韓方在美國新的國家安全戰略之下，要很小心地拿捏三方關係。（美聯社）

白宮公布美國總統川普 第二任的「國家安全戰略」，當中稱美國不僅要防止任何國家取得全球主導地位，必要時也要防止對方取得區域層面的主導。日媒解讀這很可能指的是中國。

日經亞洲（Nikkei Asia）指出，這份「國家安全戰略」（NSS）並未直接點名中國稱霸，但指出美國必須鼓勵印度為印太安全做出貢獻，並與盟友與夥伴（包括四方安全對話成員日本、澳洲）合作，防止「任何單一對手國」在亞洲取得主導地位。

日經亞洲認為，白宮選擇低調發布這份備受矚目報告，雖因不再標榜數十年來維繫美國優勢的大戰略，並減少對歐洲與中東的承諾，而受到主張戰略克制陣營的讚許，但川普政府仍聚焦在印太對中國保持強力嚇阻。

日經亞洲認為，新戰略等於反駁外界關於川普可能改變美國對台政策改變用字的猜測。先前有報導稱在10月底川普與中國國家主席習近平會晤前，中方想促成美國從一貫「不支持」台灣獨立，進一步轉為「反對」。

智庫「美國企業研究所」（AEI）高級研究員古柏（Zack Cooper）指出，這份報告的措辭似乎將美國傳統上的兩個立場混合：「反對」改變現狀與「不支持」台灣獨立。

古柏說，美國政策通常不是「不支持」片面改變現狀，而是「反對」片面改變現狀，使這部分存在模糊性。但他也不排除這種概述是為將來調整其他表述預留空間。

南韓 媒體則分析，南韓當前須追求三大目標，包括提升對北韓 嚇阻，以及既要配合美國要求的牽制北京角色，又要維持穩定韓中關係。

韓聯社分析，這份川普2.0「國家安全戰略」報告（NSS），明確聚焦阻止中國改變現狀，尤其是遏制侵台，而美國無法、也不應單獨完成這項任務，強調盟國必須增加國防支出，為集體防衛付出更多。

報告明確指出當台海緊張時，美國將要求位於第一島鏈的韓、日承擔一定角色，因此被解讀為川普政府為防北京侵台而要求兩國提升軍事能力。

報導分析，美國如此高度重視台灣，對南韓安保而言可能成為「雙面刃」。

目前駐韓美軍有約2萬8500人，即使美國重點在牽制中國，鼓勵南韓強化軍事力同樣有助於首爾提升包括戰時作戰指揮權轉移在內的自主防衛能力。

不過美國希望南韓在遏制中國侵台上扮演角色，也使首爾陷入「兩難」，尤其川普將協助南韓取得核動力潛艦，首爾的打算是想藉此強化對北韓嚇阻，但美方則是希望牽制中國，韓美可能出現「同床異夢」。

此外，這次報告完全沒有提到印太另一威脅來源北韓，也刪除過去常出現的「北韓無核化、朝鮮半島無核化」目標。

韓媒對此的解讀是川普政府雖維持對韓日的核保護傘承諾，但也把部分防衛北韓的責任交由南韓自行承擔，美國則集中力量牽制中國，尤其專注於防止台海衝突爆發。