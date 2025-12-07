中淺灘搜救演練逼近台灣本島 凸顯兩岸緊張

中方福建海事局與交通運輸部東海救助局6日舉行首次台灣淺灘海域搜救應急演練。圖為台灣海峽首艘大型巡航救助船「海巡06」輪參與行動。(中新社)

中國福建省海事局連同中國交通部等單位，6日首次舉行「台灣淺灘海域搜救應急演練」，相關部門組織船艇編隊開展「台灣海峽中部海域專項執法行動」，涵蓋範圍涉及台灣淺灘以及台灣海峽中部、通航密集區與事故多發區。

今年迄今已有八國、12次外國軍艦穿越台海，加上近期中國與日本關係緊張，美國公布最新國家安全戰略報告關切台灣安全，中國6日在台灣淺灘(台灣海峽中部、澎湖東南方區域)演練，逼近澎湖與台灣本島，更凸顯台海的緊張態勢。

中新網報導，6日中國福建海事局聯合中國交通運輸部東海救助局舉行首次台灣淺灘海域搜救應急演練。中方雖未公布參與的艦艇數量，但此前中共水面力量的部署已經引起關注。

路透4日指出，上百艘中方海軍艦艇與海警船自黃海南部一路延伸至東海、南海集結與部署，中國外交部發言人林劍在5日對此表示，海軍與海警嚴格按照其國內法和國際法在有關海域活動，「有關方面不必大驚小怪、過度解讀，更不要無端炒作」。

大連海事局6日再發出航行警告，自7日起至14日在渤海海峽、黃海北部部分海域執行軍事任務。

中國近日已分別由葫蘆島海事局、大連海事局、秦皇島海事局等單位公布過航行警告。中國海警局也在2日驅逐進入釣魚台列嶼領海的日本漁船「瑞寶丸號」。

中方在台灣海峽舉行「執法行動」，近年已有數次，2023年4月有為期三天的「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，去年8月中國交通部所屬福建海事局、東海救助局共同實施該年度「台灣海峽海上巡航執法行動」，由三艘公務船艇共同執行，為期兩日，歷時30.5小時，巡航總里程413浬。

今年4月1日中國海警局也宣告「按一個中國原則環台島執法管控」，多支海警艦艇編隊在台灣島周邊海域執法巡查，開展臨檢拿捕、攔截扣押等科目演練。

在搜救演練上，兩岸2010年起曾經建立「海上聯合搜救演練」機制，並在金廈、馬祖海域舉行過三次大型聯合演練，但2016年後即暫停至今。中方還指控2016年以來，中方有9000多艘漁船遭台方海巡部門「無理驅逐、扣押、罰款、沒收，甚至還出現中方漁民遇難等嚴重事件」。

去年2月發生中方漁船在金門海域翻覆事件後，中方海警開始在金門海域進行「常態化執法巡查行動」，中方也公開否認「禁止、限制水域」的存在，爾後行動擴展到烏坵、東引。