川普政府國安戰略報告 籲日韓提高對台支援護第一島鏈

編譯中心／綜合報導
川普政府呼籲日本與南韓採取更多行動支援台灣抵禦來自中國的威脅。圖為一架直升機在停泊於日本海上自衛隊橫須賀基地的海自直升機護衛艦「出雲號」上降落。（路透資料照片）
根據白宮公布的2025年「國家安全戰略」（National Security Strategy，NSS）報告，川普政府呼籲日本與南韓採取更多行動支援台灣抵禦來自中國的威脅。

法新社引述報告指出，「我們必須敦促這些國家提高國防支出，聚焦於強化必要的能力，以恫嚇對手並保護「第一島鏈」。

所謂的第一島鏈，是指包含台灣在內、位於中國東方一連串島嶼組成的天然防線。

台灣之所以受到高度關注，一方面是因其在半導體生產上的主導地位，另一方面主要是因為台灣提供了通往第二島鏈的直接通道，並將東北亞與東南亞分隔成兩個截然不同的戰略戰區。鑑於全球每年有三分之一的航運經過南海，這對美國經濟具有重大影響。

報告也說，美國的外交努力應聚焦於促使第一島鏈的盟友與夥伴，允許美軍更大程度使用其港口及其他設施，並且增加自身防衛支出，最重要的是投資於威懾侵略所需的能力。

「這將把第一島鏈沿線的海上安全問題串聯起來，同時增強美國及盟友阻止任何奪取台灣行動的能力，或防止形成不利於我們的兵力平衡的能力，確保防衛該島的可能性。」

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路
周刊文春雜誌：日官員透露川普與高市早苗通話 措詞嚴厲
紐時：川普新版國家安全戰略把賺錢寫進國策 民主價值丟進垃圾桶
