我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

黃仁勳遊說無效？兩黨提SAFE法案 阻Nvidia先進晶片銷中

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達執行長黃仁勳3日在華府與參院金融委員會的兩黨參議員會談前與媒體交談。(路透)
輝達執行長黃仁勳3日在華府與參院金融委員會的兩黨參議員會談前與媒體交談。(路透)

晶片巨頭Nvidia(輝達，又稱英偉達)甫成功遊說國會放棄「GAIN AI法案」出口管制措施，兩黨參議員4日又公布一項「安全可行出口法案」(Secure and Feasible Exports Act，SAFE Act)，顯示輝達向中國銷售先進AI晶片障礙重重；執行長黃仁勳3日也與川普總統私下會面，討論了出口管制問題。

彭博、國會山莊報(The Hill)報導，由共和黨參議員瑞克茲(Pete Ricketts)和民主黨參議員庫恩斯(Chris Coons)共同提出的SAFE Act草案將命令商務部暫停向中國、俄羅斯等對手國家發放晶片出口許可證，期限至少為30個月。若將要出口的晶片之性能，高於已獲准出口晶片之性能，都將受到此法案約束。

法案聯署者包括共和黨籍的柯頓(Tom Cotton)與麥考米克(David McCormick)，以及民主黨籍的夏亨(Jeanne Shaheen)與金安迪(Andy Kim)。法案意味共和黨罕見的參與企圖阻止川普進一步放寬對中國的科技出口限制。

「GAIN AI法案」要求包括輝達、超微(AMD)等晶片製造商，向中國和其他受武器禁運的國家銷售其高性能AI晶片之前，必須優先考慮美國客戶。此提案去年10月通過參院、納入年度國防法案，但遭到川普政府反對，應不太可能納入最終版本的年度國防法案中。

輝達今年獲准向中國出口性能稍遜的H20晶片，中國立即告知國內企業不要購買該產品，而應選擇中國公司生產的處理器。輝達近期又試圖取得許可，出口降規版Blackwell系列晶片。黃仁勳3日表示，如果H200獲得批准，他也不確定中國是否會接受，「我們不知道。我們不能降低賣給中國的晶片性能，他們不會接受的。」並說他見了川普並討論出口管制問題，但未透露細節。

美國2022年起一直努力阻止中國取得最強大的技術，2023年為出口到中國的資料中心晶片設定效能瓶頸。川普及顧問團正考慮是否允許輝達出口H200晶片，而H200的性能幾乎是該瓶頸的10倍。

民主黨麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)等人3日致信商務部長盧特尼克表達擔憂，他們認為提供H200這麼強大的晶片可能助長中國的監控、審查、軍事用途。華倫也猛批黃仁勳與國會議員的會面，「他過去一年一直在遊說總統批准向中國出售先進的AI晶片，這可能會大幅增強中國軍事實力、削弱美國的科技領先地位。」

AI 輝達 川普

上一則

2026世界盃籌畫10年終將登場 FIFA小心維持與川普關係

下一則

川普政府：來美看世界盃、奧運等重大賽事球迷 優先處理簽證

延伸閱讀

美貿易代表：川普調整有成 美中貿易縮水是正確方向

美貿易代表：川普調整有成 美中貿易縮水是正確方向
川普與盧安達、民主剛果總統簽和平協議 效力堪慮

川普與盧安達、民主剛果總統簽和平協議 效力堪慮
日經：黃仁勳示警中國推動AI版一帶一路企圖心

日經：黃仁勳示警中國推動AI版一帶一路企圖心
川普：美俄會談還算可以 但俄烏和平進程仍未明

川普：美俄會談還算可以 但俄烏和平進程仍未明

熱門新聞

川普總統27日在海湖莊園透過影片展示一張號稱是美國軍機擠滿阿富汗移民的照片。(美聯社)

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

2025-11-28 00:17
華府國民兵遇襲反應，川普政府要嚴審嚴批新移民的各種申請程序與福利申領。財政部長貝森特日前表示明年起要切斷所有非公民的政府援助。(美聯社)

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

2025-12-01 05:15
川普總統2日在白宮舉行的內閣會議。(歐新社)

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

2025-12-02 19:53
川普政府擴大逮捕無證移民，連美國公民配偶在申請綠卡面試時，也因簽證違規被上銬逮捕；示意圖。（路透)

獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

2025-11-27 01:27
俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾。（美聯社）

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

2025-12-02 01:21
美國總統川普。路透

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

2025-12-02 16:36

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...