川普2大戰略文件遲未發布 Politico：財長盼調整涉中措辭

編譯周辰陽／即時報導
川普政府的兩份闡述全球安全戰略的文件已延後數周發布，部分原因是財政部長貝森特（圖）堅持對中國相關內容進行修改。（美聯社）

Politico 3日獨家報導，美國川普政府官員一方面譴責中國的威脅，另一方面又尋求改善與北京的關係。三名知情人士透露，川普政府的兩份闡述全球安全戰略的文件已延後數周發布，部分原因是財政部貝森特堅持對中國相關內容進行修改。

這兩份文件分別為「國家安全戰略」（National Security Strategy）與「國防戰略」（National Defense Strategy），原預計在秋季稍早發布。「國家安全戰略」歷來被用來闡述政府的整體戰略方向，內容從經濟政策、盟友與對手關係，涵蓋到軍事部署，文件起草通常會經數輪內閣官員審閱與提供意見，以完整呈現政府願景，並確保行政部門在總統核心議題上步調一致。

一名消息人士表示，兩份文件目前幾乎已完成，可能會在本月發布。第二名人士證實「國家安全戰略」即將發布，第三名人士則確認「國防戰略」也將很快發布。

川普政府已與北京方面就關稅及多項貿易議題進行數月的敏感貿易談判，而五角大廈仍維持視中國為美國首要軍事對手的立場。消息人士指出，考慮到與北京持續進行貿易談判的敏感性，以及川普政府將西半球提升為比過去政府更高的優先事項，在貝森特希望對涉及中國的措辭進行更多調整後，兩份戰略文件經歷多次修訂。

不過，財政部長以及其他內閣官員在起草與討論新戰略的過程中提出意見並不罕見，因為多數政府每一任期只會發布一次「國家安全戰略」。貝森特要求調整後的變動幅度尚不清楚，兩名人士表示，他希望緩和部分涉及中國活動的語氣，但未提供更多細節。由於兩份文件需保持一致以展現統一立場，因此對一份文件的修改將需要另一份進行相應修訂。

財政部在聲明中表示，貝森特「在如何妥善管理與中國的關係上，與川普總統百分之百一致，與本政府所有其他成員一樣」。白宮則轉由財政部回應。

川普 財政部 貝森特

若中侵台 美民調：60%支持美軍協防台 79%挺承認台獨

