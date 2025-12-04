促美「再工業化」 黃仁勳：台灣提供關鍵助力 應受肯定

Nvidia執行長黃仁勳3日前往華府、會見川普總統及多位關鍵國會議員。(路透)

Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳 3日表示，美國長年外包生產製造給其他國家，應該要讓生產製造回歸美國，並認為，美國應該在人工智慧革命的時機點上這麼做，並認為，美國可以鼓勵台灣與美國建立夥伴關係，讓美美國「再工業化」。

黃仁勳也說，台灣為美國再工業化所做出的努力應該受到肯定。

彭博資訊3日報導，Nvidia即將取得一項關鍵的遊說勝利：美國國會議員已把一項原本會限制該公司向中國及其他敵對國家出售先進AI 晶片的措施，排除在必須通過的國防授權法案之外。

這項所謂的「GAIN AI法案」原本將要求Nvidia與超微(AMD)在內的晶片製造商，在向中國及其他遭武器禁運國家出售高階AI晶片前，必須先讓美國客戶享有優先購買權。該案原將納入預定5日公布的年度國防授權法案，但一名知情人士透露，最終並未被納入，雖然情勢仍可能有變。

這項決定為一場激烈的遊說戰劃下終點。對中鷹派與AI安全倡議人士站在一方，Nvidia與其他希望維持中國市場准入的業者站在另一方。黃仁勳主張，「GAIN AI法案」會限制先進晶片的全球競爭，並堅稱該措施沒有必要，因為該公司不會剝奪任何想購買高性能晶片的美國客戶的需求。

這場高風險的角力，最終在黃仁勳前往華府、會見川普 總統及多位關鍵國會議員後告終。黃仁勳稱未將GAIN AI法案納入國防法案的決定「明智」。

南華早報報導，黃仁勳在會見川普後受訪時表示，即便美國放寬限制，他也不確定中國是否會接受H200晶片。他指出，自己與川普討論了出口管制，但拒絕透露細節；至於北京是否會允許中國企業購買H200，他同樣表示不確定。

黃仁勳3日也接受華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)的座談會訪問，黃仁勳說，Nvidia現在被美國禁止進入中國市場，連中國也禁止Nvidia進入中國市場，黃仁勳笑說，Nvidia是歷史上第一家被美中兩邊都禁止的企業。

黃仁勳並表示，Nvidia有龐大的供應商生態系統，應該鼓勵他們與美國建立夥伴關係，指美國可以鼓勵台灣與美國成為夥伴，幫助美國「再工業化」。

黃仁勳也說，台灣已經對美國提供非常大的支持，並認為台灣的努力應該受到某種程度的肯定；黃仁勳說，若不是台灣和Nvidia所做的努力，亞利桑納州不會取得那樣的成果；黃仁勳也指出，富士康、緯創、矽品等公司，幫助Nvidia建立系統生產，「他們都來自台灣」。