關稅談判 商務部長稱台將培訓美勞工 台否認助訓列條件

記者陳熙文／華盛頓報導
商務部長盧特尼克表示，如果美台協議順利達成，預期台灣可以協助訓練美國勞工。(路透)
美台關稅協議目前仍在談判當中，商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)3日表示，川普政府的目標是把半導體的生產製造帶到美國；盧特尼克指出，如果美國與台灣達成協議，他預期台灣會投資美國更多資金，也預期台灣會幫忙培訓美國勞工。

路透日前報導指出，台灣除了承諾對美投資，也擬透過協助美國培訓勞工，使美國在半導體製造和其他先進產業領域獲得新發展來換取較低的關稅稅率，不過台灣行政院「經貿談判辦公室」總談判代表楊珍妮日前表示，台灣沒有答應美國幫忙訓練技術人員，指這不在談判條件之中。

然而，盧特尼克3日接受CNBC訪問，被問及美台關稅談判的進度，盧特尼克表示不願說明現在談到哪裡，稱雙方仍在討論的過程中。

盧特尼克表示，川普政府的目標是把半導體的生產製造帶到美國，並批評拜登政府時期的晶片法案没有發揮功能；盧特尼克表示，川普政府上台以後，改變了事情的做法，讓包括台積電、美光、德州儀器等半導體廠都加碼投資美國。

盧特尼克預期說，如果美國與台灣達成協議，台灣會投資美國更多資金；盧特尼克也說，台灣當然會幫忙訓練美國勞工；盧特尼克表示，川普政府的目標是把供應鏈帶到美國、在美國生產製造半導體、藥品，並訓練美國勞工來生產製造。

川普在受訪時也提到說，美國因為關稅將很快擁有很大部分的晶片市場，指晶片廠必須到美國生產製造，否則就得支付關稅；川普表示，相較於一到兩年前，美國未占有任何晶片市場，接下來將取得很大一部分的比率。

至於川普政府的對等關稅政策，仍在最高法院等待最後裁定；盧特尼克3日表示川普政府有信心能贏得勝訴，並認為可以在九位大法官中，取得五位或六位大法官的多支持；盧特尼克說，川普有權管理國家進口，有權針對進口產品收費或課徵關稅。

盧特尼克也表示，如果最高法院沒有站在川普這一邊、如判定川普政府敗訴，政府還有很多其他課徵關稅的規範，包括232關稅等；盧特尼克說，關稅會持續下去，美國與各國達成的貿易協議也會持續下去。

商務部長盧特尼克表示，如果美台協議順利達成，預期台灣可以協助訓練美國勞工。(美聯...
川普 關稅 大法官

