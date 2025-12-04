向習近平示好？ 每日郵報稱川普強迫FBI停追共諜案

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
媒體報導指川普總統為向爭取中國市場，向中國國家主席習近平示好，拖遲國家人員偵辦中國間諜案件。圖為川普與習近平10月在韓國會面。(路透)
媒體報導指川普總統為向爭取中國市場，向中國國家主席習近平示好，拖遲國家人員偵辦中國間諜案件。圖為川普與習近平10月在韓國會面。(路透)

每日郵報(Daily News)2日報導，消息人士透露，川普總統為了向中國國家主席習近平示好，正在放緩打擊中國力道；至少幾十名聯邦調查局(FBI)探員被調離與中共相關的調查案件。各方普遍認為，由於川普想與習近平保持友好關係，政府故意「拖延」打擊中國間諜活動；國會山莊和聯邦機構內部對此現象日益不滿。

每日郵報指出，不只一位FBI探員證實自己被調離原先負責的調查中共間諜案。其中一名負責在華府調查中國反情報項目的探員表示，自己被調去「安全支援輪調」崗位，與華府警察一起巡邏。該探員表示，相關調動表面上是「因應國土安全威脅」，但他們不明白這如何有助阻止中國的攻擊。

消息人士指出，此舉「嚴重打擊士氣」，有些聯邦探員正積極尋找其他工作，以便真正調查間諜活動；其中很多是在人工智慧(AI)領域。

國家安全政策顧問、中國研究專家伊茲(LJ Eads)指出，「我聽到的消息是政府不想與中國發生衝突」，「川普想與我們的敵人走得更近，改變我們的敵人是誰，改變整體局勢，與這些對手交好。」

熟悉眾院中共問題特別委員會的人士推測，川普部分盟友「希望與中國開展大量業務」，希望川普維持友好氛圍，其中包括財政部長貝森特(Scott Bessent)在內。貝森特有逾20年對沖基金經驗，但他2024年底被提名進入政府任職時，已從持有中國市場股份的集團撤資。

消息人士認為，政府將少數負責中國案件的探員調離原崗位，並削減聯邦政府人員編制，都是試圖阻礙打擊中共犯罪活動向前推進的手段。

聯邦政府消息人士聲稱，國家安全委員會官員意識到，對於中共在美犯罪活動的調查正遭到擱置，而他們沒有採取任何行動，是因為害怕丟掉工作。

一名白宮官員說，「我不認為會有人相信我們對中國不夠強硬，特別是貿易政策。」但是刑事調查是完全不同的事務，威脅程度也不同。 

司法部發言人稱這些說法「完全錯誤」，並指這樣說的人「根本沒有好好檢視那些案件，只是想彰顯個人主張。」

司法部提供了20多項案例鏈接，證明司法部已對參與毒品和槍枝走私、洗錢、黑客攻擊和騷擾等犯罪活動的人員採取行動。該部發言人強調：「司法部致力根除國家安全威脅、對美國投資者和市場的欺詐行為、毒品走私者及其非法金融網絡威脅。針對這三個領域，司法部打擊涉及中國或中國公民的犯罪活動，成效卓著。」

