川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普總統2日在白宮舉行的內閣會議。(歐新社)

白宮表示，川普 總統2日簽署一項法律，強制國務院 審查美國與台灣交往的指導方針。

根據此前新聞，這項「台灣保證實施法案」要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制，已於5月在眾議院過關，11日18日經聯邦參院無異議通過，送交川普總統簽字。

「台灣保證實施法案」由共和黨眾議員華格納、已故民主黨眾議員康諾里、民主黨眾議員劉雲平今年2月共同提出。彭博資訊報導，國務院至少每5年進行一次審查。華格納則表示，這項立法「表明我們堅定反對中國共產黨危險的區域主導企圖」。

美國與中華民國斷交以來，國務院制定文件規範美國外交、軍事與其他官員和台灣官員互動的種種「紅線」，「台灣保證實施法案」的核心精神，在於打破這些限制。

2021年1月，時任美國國務卿龐培歐卸任前夕，宣布取消美國政府對台政策自我施加的限制，廢除所有對台聯繫準則。拜登政府上任後恢復準則，但放寬雙邊交往，允許美國官員常態性在聯邦機構接待台灣官員，也能前往駐美代表處會晤台灣官員。