川普建議高市別在台灣議題上挑釁北京 WSJ：凸顯美中關係新現實

美國總統川普與日本首相高市早苗。(路透)

華爾街日報26日獨家報導指出，美國總統川普 在與中國國家主席習近平 通話後，建議日方不要在台灣主權的議題上刺激北京，但知情人士表示，川普並沒有要求日本首相高市早苗 收回言論。

日本新任首相高市早苗日前提到「台灣有事 」可能成為日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權，引發中方的強烈不滿，導致中日關係緊張。

華爾街日報26日報導指出，習近平在日前的川習通話中向川普提到中國對台灣在歷史上的權利主張，也提到華府與北京必須共同維持世界秩序。

報導指出，有知情的美、日官員指出，川普在川習通話後與高市早苗通話，建議她不要在台灣主權議題上刺激北京，不過川普並沒有施壓高市早苗，要求她收回言論。

被問及與高市的交流，白宮向華爾街日報發布川普的聲明：「美國與中國的關係非常好，這對身為我們親密盟友的日本也非常有利。與中國相處融洽對中國和美國都是一件好事。在我看來，習主席將大幅增加對大豆及其他農產品的採購，而任何對我們農民有利的舉措，也對我有利。」

川普補充說：「我們與日本、中國、韓國以及許多其他國家簽署了出色的貿易協議，而世界正處於和平之中。讓我們保持這樣的局面！」

日本首相官邸拒絕評論，但華爾街日報指出，此事凸顯美中關係的新現實。隨著川普與習近平正準備於明年進行多場會晤，中國的貿易休戰與台灣議題已密不可分。知情人士透露，川普致電高市，反映了官方中國通稿對台灣議題的高度關注，其中指出「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分」。

此外，川普與習近平的通話凸顯兩位領導人最關注的議題。一名接近白宮的人士表示，這通電話的重點是貿易，並補充說，華府對中國延遲履行承諾購買大豆一事感到擔憂。台灣則是習近平壓倒性的關注重點。知情人士透露，雖然習近平未直接點名日本，也未要求川普對東京施壓，但他提及戰後國際秩序，本身即對作為戰敗國的日本構成隱含暗示，顯示他對近期緊張局勢的深切憂慮。