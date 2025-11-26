我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜「大又美法」之賜 明年納稅人退稅可能增千元

香港大火已致44死45傷 火勢難控可能原因曝光

川普建議高市別在台灣議題上挑釁北京 WSJ：凸顯美中關係新現實

記者陳熙文、周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普與日本首相高市早苗。(路透)
美國總統川普與日本首相高市早苗。(路透)

華爾街日報26日獨家報導指出，美國總統川普在與中國國家主席習近平通話後，建議日方不要在台灣主權的議題上刺激北京，但知情人士表示，川普並沒有要求日本首相高市早苗收回言論。

日本新任首相高市早苗日前提到「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權，引發中方的強烈不滿，導致中日關係緊張。

華爾街日報26日報導指出，習近平在日前的川習通話中向川普提到中國對台灣在歷史上的權利主張，也提到華府與北京必須共同維持世界秩序。

報導指出，有知情的美、日官員指出，川普在川習通話後與高市早苗通話，建議她不要在台灣主權議題上刺激北京，不過川普並沒有施壓高市早苗，要求她收回言論。

被問及與高市的交流，白宮向華爾街日報發布川普的聲明：「美國與中國的關係非常好，這對身為我們親密盟友的日本也非常有利。與中國相處融洽對中國和美國都是一件好事。在我看來，習主席將大幅增加對大豆及其他農產品的採購，而任何對我們農民有利的舉措，也對我有利。」

川普補充說：「我們與日本、中國、韓國以及許多其他國家簽署了出色的貿易協議，而世界正處於和平之中。讓我們保持這樣的局面！」

日本首相官邸拒絕評論，但華爾街日報指出，此事凸顯美中關係的新現實。隨著川普與習近平正準備於明年進行多場會晤，中國的貿易休戰與台灣議題已密不可分。知情人士透露，川普致電高市，反映了官方中國通稿對台灣議題的高度關注，其中指出「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分」。

此外，川普與習近平的通話凸顯兩位領導人最關注的議題。一名接近白宮的人士表示，這通電話的重點是貿易，並補充說，華府對中國延遲履行承諾購買大豆一事感到擔憂。台灣則是習近平壓倒性的關注重點。知情人士透露，雖然習近平未直接點名日本，也未要求川普對東京施壓，但他提及戰後國際秩序，本身即對作為戰敗國的日本構成隱含暗示，顯示他對近期緊張局勢的深切憂慮。

川普 高市早苗 習近平 台灣有事

上一則

川普控南非侵犯白人人權 不邀請參加明年邁阿密G20峰會

延伸閱讀

川普控南非侵犯白人人權 不邀請參加明年邁阿密G20峰會

川普控南非侵犯白人人權 不邀請參加明年邁阿密G20峰會
川普怒斥紐時報導 堅稱自己精力充沛

川普怒斥紐時報導 堅稱自己精力充沛
川普政府拉攏俄盟友 傳與白俄商量釋放百名政治犯

川普政府拉攏俄盟友 傳與白俄商量釋放百名政治犯
不滿高市早苗發言 中國駐日使館再提醒公民注意人身安全

不滿高市早苗發言 中國駐日使館再提醒公民注意人身安全

熱門新聞

中國國家主席習近平（右）和美國總統川普（左）。（美聯社）

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

2025-11-24 10:20
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

2025-11-22 11:21
川普總統昨日身穿黑色羊毛大衣、搭配酒紅色圍巾。(路透)

川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼

2025-11-23 17:05
前總統布希(George W. Bush)任內白宮副幕僚長、川普競選團隊前任顧問羅夫(Karl Rove)19日投書華爾街日報指出，川普總統在艾普斯坦檔案、關稅政策都做出精明的立場轉向，下一個改變立場的議題可能是健保。(路透資料照)

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

2025-11-20 11:04
川普總統9月推出金卡構想，外籍人士可以捐出巨款方式，購買美國永久居留權。現已正式擬出申請辦法，預定12月18日實施。(美聯社)

USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權

2025-11-23 04:34

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
華男被ICE抓 妻養5娃沒飯吃 9年不敢申請白卡、糧食券

華男被ICE抓 妻養5娃沒飯吃 9年不敢申請白卡、糧食券
谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物
印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留