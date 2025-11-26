川高通話強調美日同盟 高市避談台灣議題

川普總統(左)25日無預警與日本首相高市早苗(右)通話，推測與近來中日關係緊張有關。(路透)

日本 和中國關係緊張之際，美國總統川普 先後與中國國家主席習近平 及日本首相高市早苗通話。川習通話後中方聲明聚焦台灣與戰後秩序，川普貼文和白宮說明則完全未提台灣，高市也迴避透露是否和川普談到台灣議題。

日媒高度關注美國的態度。然而，相較於中方搶先證實消息，並強調台灣戰後回歸中國的立場，美方事後聲明隻字未提台灣或日中爭端，令日本錯愕。

南韓媒體News 1標題說，習近平在通話中著重台灣，川普並未站到日本那邊，「日本感到錯愕」。

川普與習近平通話，兩人討論涉及雙邊關係的幾個重大問題，包括台灣問題、烏克蘭戰爭及經貿議題。紐約時報、華爾街日報等美國媒體報導，這次通話是習近平發起，相當不尋常。不過，中國外交部發言人毛寧昨日稱，「此次通話是美方發起的」。

通話後川普在社群平台發文表示，這是一次「非常好的通話」，內容涉及烏克蘭問題、中國出口用於製造芬太尼的化學品及中國購買農產品情況。他將這次通話描述為「我們在韓國非常成功會晤的後續」，表示雙方履行這些承諾取得顯著進展。川普說，美中現在可以著眼大局。

川普表示，他的政府為美國農民達成非常好且重要的協議，未來只會愈來愈好。

白宮新聞秘書李維特表示，川習通話約一小時，兩人談到俄烏問題，但主要聚焦兩國正在討論的貿易協議，以及這些協議如何朝正面方向前進；李維特說，川普也提到美國農民，並對中國方面做法表示滿意。川普和李維特對這次川習通話的總結，都沒有提到台灣。

不過，根據新華社報導，習近平在通話中闡明中方在台灣問題的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分，中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護二戰勝利成果。新華社說，川普表示習近平主席是偉大的領導人，中國當年為二戰勝利發揮重要作用，美方理解台灣問題對中國的重要性。

「日經亞洲」報導，川習通話前日本已知情。和習近平通話幾小時後，川普25日與日相高市早苗通話。這次通話由川普方面提議，持續約20分鐘，兩人就加強日美同盟、印太地區局勢等話題交換意見，高市還肯定美國對烏克蘭和平進程的努力。

高市事後表示，川普簡要說明近期美中關係，「川普總統提到，我們是非常要好的朋友，無論何時，他都很樂意接到我的電話」，此外並未透露更多細節。這是川普與高市10月底首度會晤以來第一次通話。

共同社報導，記者詢問高市，這次和川普通話，是否談到高市稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的說法，高市僅說「詳細情況不便透露」。關於此次通話，白宮尚未回應。

日本內閣官房長官木原稔在例行記者會上則表示，「美中關係穩定對包括日本在內的國際社會極為重要」，但對於習近平與川普通話提及的台灣言論，木原拒絕評論。

日本放送協會（NHK）分析說：「中國因首相高市早苗的涉台發言而強烈反彈的情況下，習近平向日本的盟友美國強調了中國的立場。」

讀賣新聞則指出，「美國總統川普與中方對於會談內容的說明差距甚大，凸顯雙方意圖不同。」

每日新聞指，習近平此番言論被視為向川普施壓，要求美方不要介入台灣問題。日本新聞網報導認為，中方提到「美中曾共同對抗法西斯與軍國主義，應共同維護二戰勝利的成果」，除了意在釘住美方、要求不要介入台灣問題外，也帶有對高市政權施加壓力的意圖。