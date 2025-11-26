中方指美發起川習通話「兩國進一步校準方向」

我的頻道

特派記者陳政錄／北京報導
中國外交部發言人毛寧25日被問到習川通話是誰先打電話，毛寧表示，通話是美方所發起的。(歐新社)
中國外交部發言人毛寧25日被問到習川通話是誰先打電話，毛寧表示，通話是美方所發起的。(歐新社)

中日緊張下，中國國家主席習近平前晚與美國總統川普通話提及台灣問題，中國外交部發言人毛寧25日稱，「此次通話是美方發起的」；就美日領袖「川高通話」，毛寧稱不做評論，但強調台灣問題是「中國內政」，不容外部勢力干涉。

由於新華社通稿未提及習近平是否「應約」與川普通話，外界多認為這次可能由中方主動。但25日在日本媒體詢問下，毛寧回稱「據我了解，此次通話是美方發起的」。

毛寧並就川習通話指出，川普總統第二任期以來，中美元首保持著經常性的交往。通話的氛圍是積極的、友好的、建設性的，兩國元首就共同關心的問題進行溝通，對於中美關係穩定發展十分重要。

針對誰主動要求通話的問題，不具名的中國學者指，通稿未提「應約」，不表示是中方發起或中方領導人主動致電，因為兩國元首通話，先前雙方團隊必定事先溝通，一方提出後經雙方同意才會發生。這也顯示中美元首在釜山會晤後，兩國團隊持續保持溝通。

中國官媒環球網評論形容，此次通話極為重要、極不尋常，是在高市早苗「公然發表錯誤涉台言論」的背景下進行；並稱，通話明確了台灣問題的重要性，中方絕不允許外部勢力染指「中國台灣地區」。

川習通話隔日，中共中聯部部長劉海星昨日在北京會見美國駐北京大使龐德偉。劉海星就通話稱，這是在釜山成功會晤的基礎上，為中美關係進一步校準方向、注入動力，也表明兩國關係總體穩定向好。據中方發布，龐德偉表示美方願和中方增進對話，加強各領域合作，解決彼此關注的問題。

