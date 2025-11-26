紐時：中日互不退讓 川普享受「左右逢源」地位

中日近來關係緊張，圖為日本駐中國大使館，加強警戒。（路透)

紐約時報25日報導，中國與日本 進入攤牌時刻，川普 總統被夾在中間；面對中國展現武力以及對台灣主張，新任日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)不願讓步，中國國家主席習近平 則與川普通電話，嘗試拆散美日同盟。

報導指出，亞太外交處於關鍵時刻，最明顯的實證就是美中元首24日通電話。高市早苗表達台灣有事就是日本有事的態度，展現二戰以來日本最強烈的立場，讓北京高層提高警覺。最近幾年，中國祭出所有手段孤立台灣，台灣絕大多數邦交國紛紛改為承認北京，立陶宛、捷克等國因為與台灣維持非正式關係而遭到北京懲罰，中國空軍、海軍在台灣周邊巡邏次數更趨頻繁。

「外交關係委員會」(Council on Foreign Relations)研究員薩克斯(David Sacks)說，川普與習近平通電話的時間正值中日關係十多年來最嚴重的危機期間，中國正向日本施出龐大壓力，看準東京必定讓步。

報導指出，川普顯然相當享受在中日兩國之間左右逢源的地位，與習近平通電話之後幾小時也跟高市早苗通話；川普避免公開透露是否會屈服中國壓力而改變美國數十年來支持台灣的態度，僅說已經接受邀請訂於明年4月訪問北京。

位於首爾的亞洲協會(Asia Society)資深研究員魯樂漢(John Delury)說，習近平想要展現的宏大論述是，北京就是戰後國際秩序的守護者。

神田外語大學(Kanda University of International Studies)國際研究教授興梠一郎(Ichiro Korogi)說，中國施壓越多，日本就越覺得必須做好準備，並且意識到危機正在增加，「高市的施政滿意度正在上升，日本民眾的危機感也在增加」。

國家廣播公司(NBC)25日報導，中國與日本都說24日是川普主動打電話，但白宮並未證實。

台灣大學政治教授南樂(Lev Nachman)指出，中國壓力升高以及川普安全承諾面臨質疑之際，對台灣而言是個好消息，因為代表著「從美國的角度來看，關於台灣的一切都沒有改變」。