川習通話提台灣？美中不同調 川普：可把眼光放大局上

中國國家主席習近平24日致電川普總統，川普發文表示，兩人進行「非常好的電話通話」。圖為川普與習近平10月30日在南韓釜山會面。(美聯社)

川普 總統24日與中國國家主席通話，川普表示，美中現在可以把眼光放到大局之上。川普也表示，他接受習近平 的邀請，預計4月訪問中國；川普也邀請習近平明年國事訪問。

習：台灣回歸是戰後國際秩序

根據新華社報導，習近平在通話中闡明中方在台灣問題的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分；白宮表示，通話內容聚焦美中貿易的進度。

新華社於美東時間24日上午報導指出，習近平與川普通話，川普接著也在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示，他與習近平有非常良好的通話，雙方討論到很多議題，包括俄烏戰爭、芬太尼、黃豆和其他農產品等。但川普發文沒有提到台灣。

川普表示，川普政府為美國農民達成非常好且重要的協議，未來只會愈來愈好。

川普並表示，美中關係非常強健，指兩國領袖是在南韓 非常成功的會面之後通話，並認為美中自從上次領袖會晤後，皆為兩國達成的協議取得很顯著的進展；川普說，美中現在可以把眼光放到大局之上。

川受邀4月訪中 邀習訪美

川普表示，他已經接受習近平的邀請，預計4月訪問北京；川普也邀請習近平明年到美國進行國事訪問；川普說，兩人都同意美中經常溝通的重要性，他也期待這麼做。

新華社指出，習近平在通話中闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要的組成部分，並稱美方理解台灣問題對於中國的重要性；川普則沒有在發文中提及台灣問題。

白宮：通話聚焦貿易協議

白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)24日表示，川習通話主要聚焦兩國正在討論的貿易協議，以及這些協議如何可以朝正面的方向前進；李維特說，川普也提到美國農民，並對中國方面的做法表示滿意；兩國領袖並討論到在南韓會面之後持續保持聯繫。

賓州大學Perry World House高級專案經理善學(Thomas J. Shattuck)表示，他對美中聲明的內容有所不同並不感到意外，指這是美中互動經常會出現的狀況；他認為，北京納入台灣議題以求留下紀錄，這在拜登政府時期也經常發生。

有相關人士則表示，由於美中領袖上次在南韓會晤並未討論到台灣，再加上川普政府日前宣布對台軍售，中方會在通話中說明台灣立場，目的應是要補足中國的論述，不讓外界認為中國的對台態度有任何改變。

相關人士：中對台論述有變

相關人士也認為說，中方此次形容台灣回歸為二戰後的國際秩序，在對台論述上有所改變，不再老生常談台灣是中國國內事務，而是提高到美中須共同維持的秩序，是未來值得觀察的論點。

相關人士分析說，比起過去川普會提前預告兩國領袖通話，此次通話顯得突然，尤其內容並未提到中日情勢，指中方可能掌握這次通話的主動權。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)弗里曼中國研究講座主任萊文(Henrietta Levin)24日則在線上座談會上表示，在川普訪問中國之前，美中關係有很多機會走向不穩定的狀況，尤其萊文不認為美中在南韓川習會上有相同的共識；萊文分析說，美中在4月之前可能會不斷測試彼此。

習致電後 川普與高市通話

日本富士新聞網(FNN)25日報導，多名日本政府相關人士透露，川普總統在與習的對話中，主動提出也要跟日本首相高市通話；根據時事通訊社最新消息，高市早苗首相已在25日跟川普通過話。外界認為川普將向高市說明與習近平會談的內容。