川習通話 學者：中欲美出手影響高市 習拋台灣議題有3意圖

記者張文馨／台北即時報導
中日嚴重對峙的關鍵時刻，中國國家主席習近平（右）與川普總統熱線；示意圖。（美聯社）
中日嚴重對峙的關鍵時刻，中國國家主席習近平（右）與川普總統熱線；示意圖。（美聯社）

針對川習通話，台灣成功大學政治系教授王宏仁分析，這通電話看起來滿急的，應該是北京希望華府出手解決中國目前對日本的外交摩擦，而川普可能不會完全配合北京；此外，川普會理解台灣問題對北京而言很重要，但應該沒有進一步妥協，從而接受中方的二戰回歸說，這次川普應該是守住底線，維持美國對中和對台政策。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正表示，川習通話看起來是為了鞏固兩強共同維穩的位置，且北京希望防止華府在中日僵局上，過多表態或藉機插手。

政治大學國家發展研究所副教授黃兆年表示，從川習的釜山峰會到這次熱線，北京的動機都是一致的，上次著重經貿，這次從台灣議題出發，切入日中摩擦，透過美國對日本安全及外交關係的影響力，來回應日本首相高市早苗的「台灣有事說」，抵銷高市發言對中國不利的輿論趨勢。

黃兆年指出，習近平希望在經濟問題和台灣問題上，對內展現出「一切盡在掌握」且「有能力與美國溝通」的形象；習近平一方面透過台灣議題施壓日美，也在美國急欲處理烏克蘭問題的狀態下，再掀一波疑美論，最後，這樣的發言彰顯中國民族主義立場，也有助習近平現階段維穩與強化統治正當性的需求。

黃介正也說，川習通話也有告訴內部，傳遞「大哥們已經在處理」的意涵。

王宏仁說，新華社並未如過去一樣稱「習近平應邀通話」，加上習近平搬出「台灣戰後回歸說」，顯示這場通話滿急的，且衝著日本而來；習近平想要延續在釜山峰會創造的兩大強權共管全球事務的意象，站出來讓國內民眾知道習的看法，也繼續傳遞「美中共治」的角色。

就日中摩擦來看，王宏仁說，川普迄今未表態，中方會希望華府敦促東京回應北京的要求，但他認為川普不會配合北京，川普還可能在對高市早苗的通話中支持日本，因為川普可能會認為，日本要修改安保三文件是其內政問題，在日中齟齬的過程中，是中國讓衝突升高，為何要指責日本。

至於川普沒有提到台灣議題，王宏仁分析，川普既不想陷入中國敘事陷阱，也不想批評中國；沒有看出川普答應中方什麼條件，他認為川普沒有妥協，維持美國對中及對台政策。

