新聞透視／習罕見主動致電川 高層對話轉化「外交表態」

川習最新通話，習近平對川普說：「台灣回歸中國是戰後國際秩序的一部分。」圖為台北街頭的統獨抗爭活動。(路透)

華爾街日報24日分析，中國國家主席習近平 24日罕見地致電川普 總統討論台灣，最近幾天日本 對於台灣自治強硬表態，台海衝突成為備受矚目的話題；知情人士說，雖然習近平談話重點是台灣，川普則把話題帶到烏克蘭，華府跟基輔之間的和平對話頗有進展，川普設法以果斷手段結束俄烏戰爭。

報導指出，台灣與烏克蘭對美中關係而言都是敏感議題，但美中元首很少把兩個議題混合討論。接近北京人士表示，這通電話是習近平主動發起，將這場高層對話轉化為一次極為罕見的外交表態。

根據中國官方媒體報導，一名知情官員說，習近平在電話中對川普說：「台灣回歸中國是戰後國際秩序的一部分。」習近平還表示，中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。華爾街日報分析，從習近平談話可以看出，中國以歷史條約做為對台灣主張的根據，並不是只有論述而已。

中國官方媒體報導，川普對習近平說，美國了解台灣問題對中國的重要。

華爾街日報分析，習近平打電話給川普的時間點，就在北京與東京因為台灣議題而關係緊張之際。從戰略價值來看，北京必須確保身為東京條約盟友的美國持續遵守「一個中國」立場。日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)11月7日在國會答辯時提出警告說，台海爆發衝突可能構成日本得以行使集體自衛權的「存亡危機事態」，意味著日本可能出兵協防台灣，這段言論引發北京外交抗議。

川普24日在社群網站發文寫道，已接受習近平邀請，明年4月將訪問北京。但是川普在發文中，並未提到台灣或中日的外交危機，他的避談可能讓太平洋地區的美國盟友感到不安，後者擔心華府在該地區的承諾。

接近北京人士說，習近平發現能夠影響川普對台灣議題看法的策略破口，企業家出身的川普與前總統拜登截然不同，川普迄今一直避免明確表態如果中國入侵台灣美國是否做出軍事干預。

前歐巴馬政府資深國安官員、喬治城大學(Georgetown University)教授麥艾文(Evan Medeiros)說，習近平主動致電極不尋常，凸顯習近平認為有機會影響川普觀點，希望能把美國拉近中國對台灣未來的思維。