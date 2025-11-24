我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習熱線／美中焦點南轅北轍 川普隻字未提台灣

10天前才過91歲生日...「國民爺爺」李順載驚傳驟逝

媒體解讀川習熱線一次看／美中焦點南轅北轍 川普隻字未提台灣

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國家主席習近平（右）與美國總統川普（左）24日進行通話，這是兩人繼釜山會談（圖）後首度通話。（歐新社）
中國國家主席習近平（右）與美國總統川普（左）24日進行通話，這是兩人繼釜山會談（圖）後首度通話。（歐新社）

美國總統川普與中國國家主席習近平在24日熱線，這是兩人繼釜山會談後首度通話，多家西方媒體解讀兩國公布內容焦點明顯不同：北京強調台灣與戰後秩序，川普貼文對台灣隻字未提。專家指出，中國此時主動示好，是因中日為「台灣有事」陷入外交爭端，接近北京人士透露，習近平將這次中日緊張視為影響川普對台政策的戰略契機，並已決定明年4月與川普直接討論台灣問題。

根據新華社報導，習近平闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分；川普則說，「美方理解台灣問題對於中國的重要性」。

川普事後在社群表示，與習近平進行一次非常良好的通話，稱雙方討論俄烏戰爭、芬太尼、黃豆及其他農產品議題，並重申應習近平之邀將在4月訪問北京。川普直言：「美中關係非常強韌。」

路透與金融時報報導指出，川普在貼文中並未提及台灣；彭博資訊報導描述，川普對這次通話的說法避開了台灣議題，這卻是習近平方面的核心焦點。華爾街日報報導，川普也未提中日外交危機，可能令東京對華府態度感到不安。

華盛頓郵報報導，北京方面率先證實這次通話，但並未提及川普對中國是訪問行程，並提到中美討論貿易、台灣和烏克蘭問題。這篇報導解讀，雙方各自避而不談的地方表明，儘管美中近期多輪對話凸顯彼此共通點，並試圖緩和對全球經濟構成威脅的貿易戰，但超級大國之間仍存有難以化解的癥結。

華府智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻（Sun Yun）說：「我推測最可能的情況是，中國現在擔心的是與日本的緊張關係升高。這次提到台灣及二戰後秩序，其實就是直接指向中日本圍繞台灣的這場爭端。」「他們也談到烏克蘭。因為最新一輪和平談判，那是中國關注的議題。」

華爾街日報報導，儘管台灣是習近平的關注焦點，川普則將話題引向烏克蘭和談，因為華府和基輔的談判正取得進展。接近北京的消息人士表示，是習近平主動促成這次通話，是中國少見的外交示好。

在中日為台灣議題僵持之際，接近北京的人士透露，習近平認為這是影響川普對台政策的戰略契機，而且習近平決定在明年4月直接與川普討論台灣議題。

紐約時報引述專家指出，北京在通話中聚焦台灣與烏克蘭，而川普則關注經貿議題；習近平此舉意在拉近美方立場並讓華府對東京施壓。分析認為，中日因「台灣有事」升溫使北京不安，因為區域正形成「台灣安全共享」的共識。習近平試圖趁這股聯合態勢尚未固化前，直接向川普施壓，強化北京偏好的敘事。

這次通話的背景正值美中就放寬稀土出售進行關鍵細節談判，同時川普政府也正評估是否放行輝達H200人工智慧晶片出售中國，以及中日仍因日相高市早苗「台灣有事」言論僵持之際。

就中日爭議而言，紐時指出，習近平的這通電話顯然是為了促使川普更接近北京的立場，並讓華盛頓約束東京。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

川普 習近平 烏克蘭

上一則

川習通話 美方聲明迴避台灣問題 習近平闡明原則立場

下一則

川普簽字啟動「創世紀任務」 聯手Nvidia、AMD等大廠衝刺AI科研

延伸閱讀

川習通話 美方聲明迴避台灣問題 習近平闡明原則立場

川習通話 美方聲明迴避台灣問題 習近平闡明原則立場
川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群
川習通話分析：川普盼討論俄烏戰爭 習藉機談台灣

川習通話分析：川普盼討論俄烏戰爭 習藉機談台灣
川習感恩節前夕通話 川普：美中可以把目光放到大局上

川習感恩節前夕通話 川普：美中可以把目光放到大局上

熱門新聞

雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

2025-11-17 04:53
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
中國國家主席習近平（右）和美國總統川普（左）。（美聯社）

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

2025-11-24 10:20
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

2025-11-22 11:21
川普總統昨日身穿黑色羊毛大衣、搭配酒紅色圍巾。(路透)

川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼

2025-11-23 17:05
前總統布希(George W. Bush)任內白宮副幕僚長、川普競選團隊前任顧問羅夫(Karl Rove)19日投書華爾街日報指出，川普總統在艾普斯坦檔案、關稅政策都做出精明的立場轉向，下一個改變立場的議題可能是健保。(路透資料照)

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

2025-11-20 11:04

超人氣

更多 >
3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆

3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆
來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病