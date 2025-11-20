國務院副發言人發聲挺：釣魚台也在對日防衛承諾內

我的頻道

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）20日在X平台上表示，美國對美日同盟和日本防衛的承諾堅定不移，其範圍包括尖閣諸島（Senkaku Islands，即釣魚台列嶼）在內。（圖／翻攝X平台）
美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）20日在X平台上表示，美國對美日同盟和日本防衛的承諾堅定不移，其範圍包括尖閣諸島（Senkaku Islands，即釣魚台列嶼）在內。（圖／翻攝X平台）

中日關係緊張，美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）20日在X平台上表示，美國對美日同盟和日本防衛的承諾堅定不移，其範圍包括尖閣諸島（Senkaku Islands，即釣魚台列嶼）在內。

日本新任首相高市早苗日前提到「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權，引發中方的強烈不滿，再加上中國駐大阪總領事薛劍在社群網路上發表激進言詞，已釀成中日之間的外交風暴，中國也連日在黃海發動實彈演習。

皮戈特20日在社群網絡上發言挺日，指美國對美日同盟的和對日本的防衛承諾堅定不移，他也表示，美國反對任何單方面用武力或威嚇來改變現狀的企圖，包括在台灣海峽、東海或南海。

