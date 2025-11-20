我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

跨黨派參議員提案「六項保證」入法 防美國背離對台承諾

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國會山莊。(記者陳熙文／攝影)
美國國會山莊。(記者陳熙文／攝影)

共和黨聯邦參議員匡希恆（John Curtis）和民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）20日提出台灣六項保證法案，旨在正式將美國對台六項保證入法，不但強化美國國會在對台政策上的監督，也防止任何美國對台立場在未經立法審查之下做出改變。

兩位參議員的辦公室20日都發出新聞稿指出，六項保證是美國雷根政府在1982年對台灣做出的承諾，內容涵蓋美國對台的六項外交政策，後來支撐美台關係近半世紀的時間；兩位參議員提出的跨黨派法案將確保首度讓六項保證獲得法律效力，任何改變都必須經由國會審查。

匡希恆表示，該法案基本上就是讓美國長期的承諾編纂入法，讓它們擁有法律的效力；在北京不斷加強對台的施壓行動之下，法案的目的在於創造清晰和嚇阻力，也向台灣表達出美國對台的支持是有原則、跨黨派和持久的。

默克利表示，這項跨黨派的法案將把美國對台政策的基石入法，確保沒有政府能夠在不見光的情況下背離這些承諾，同時也傳遞出強而有力的訊息：美國跨黨派的國會成員不會容忍任何破壞美台這個必要關係的力量。

參議員 民主黨 共和黨

上一則

川普關稅戰重塑全球格局 複雜制度衝擊供應鏈與企業成本

下一則

中國威脅宗教自由 美前大使籲：新教宗應飛台灣發出道德之聲

延伸閱讀

FT：美國強推28點和平計畫 逼澤倫斯基限期簽字

FT：美國強推28點和平計畫 逼澤倫斯基限期簽字
白宮：美不參加南非G20正式會談 派員交接主辦權

白宮：美不參加南非G20正式會談 派員交接主辦權
高市早苗發言挺台 美前官員：美應該和日本站在一起

高市早苗發言挺台 美前官員：美應該和日本站在一起
AIT主席懸缺至今 專家呼籲應立即任命新主席

AIT主席懸缺至今 專家呼籲應立即任命新主席

熱門新聞

雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

2025-11-17 04:53
川普總統14日在空軍一號上接受記者採訪。(美聯社)

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2025-11-16 15:52
農業部為杜絕糧食券詐欺，將要求所有領取者重新申請。圖為示威者在華府國會前舉牌稱，在美國有近4200萬人領取糧食券。(路透)

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

2025-11-15 05:28
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
川普總統(中)今年3月到國會進行聯席演說時，眾議員格林(戴紅帽者)趨前歡迎他。(美聯社)

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

2025-11-15 11:01
美國總統川普13日在白宮東廳致詞。路透

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

2025-11-14 18:46

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據