快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

巴拿馬議員遭中國施壓取消訪台 巴外交部、美大使回應了

編譯盧思綸／即時報導
巴拿馬外長艾查10月24日於記者會發表談話。（歐新社）
巴拿馬外長艾查10月24日於記者會發表談話。（歐新社）

美聯社報導，巴拿馬議員計畫訪問台灣遭中國外交官要求取消，巴拿馬外交部與美國駐巴大使同聲譴責。巴拿馬外交部19日聲明，不接受任何外來壓力試圖干預合法決策。

巴拿馬外交部19日聲明表示：「巴拿馬作為主權國家，不接受任何限制，也不接受企圖影響轄下合法決策的壓力。」

這項聲明並未指明中國，但在18日，當地最主要的媒體之一「新聞報」（La Prensa）報導稱，有10名議員被中國大使館要求立即取消訪台行程，理由是該行動「嚴重違反一中原則」並構成「干涉中國內政」。巴拿馬於2017年與台灣斷交並與中國建交。

美國駐巴拿馬大使卡布瑞拉（Kevin Marino Cabrera）回應表示，中國使館「不應該介入這類事務」。

巴拿馬總統穆里諾（José Raúl Mulino）稱，遺憾捲入美中角力。他一周前才表示，這趟行程未獲得政府批准，並提醒議員，巴拿馬的外交政策屬於行政部門的職權。

美國今年以來多次向巴拿馬釋出制衡中國影響力的訊號。

美國國務卿魯比歐2月訪巴時就將中國議題列為優先，穆里諾並表態不會續簽「一帶一路」協議；8月，卡布瑞拉公開支持加入「對中政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China）的巴拿馬議員。9月，川普政府則對部分疑似替中國共產黨行事、破壞中美洲法治的中美洲國民祭出簽證限制。

一帶一路 一中原則 大使館

