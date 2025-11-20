紐時：美AI開創研究 仍依賴華人人才

Meta成立AI超級實驗研究室，11位骨幹成員中，有7人在中國出生。圖為Meta商業人工智慧副總裁Clara Shih。(路透)

盡管許多美國企業高層、政府官員和評論人士不斷將中國描述成美國推進人工智慧(AI )的敵人，但紐約時報 報導，美國陸續浮現的眾多突破性研究成果，背後都離不開華人 人才的參與和推動。

來自兩個機構的兩項最新研究顯示，在中國出生、受教育的研究人員，多年來持續在美國頂尖AI實驗室扮演重要角色。即使川普政府打壓移民、矽谷反華情緒日益高漲，這些華人仍在工業界和學術界推動重要AI研究。

致力促進美中建設性關係的保爾森基金會(Paulson Institute)2020年研究估計，全球頂尖AI人才有近三分之一是華人，他們大多任職於美國公司和大學。

卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment for International Peace)最新研究顯示，絕大多數華人研究人員仍繼續為美國機構工作。2019年在美國大學或公司工作的100位頂尖華人研究員，有87位仍在美大學或公司工作。

參與撰寫這兩份報告的分析師希恩(Matt Sheehan)表示，「美國AI產業受益於華人人才最多，它吸引眾多中國頂尖研究人員來美工作和學習；如研究所示，盡管近年面臨諸多緊張局勢和障礙，他們仍然選擇留在美國。」

協助人們追蹤和使用最新AI研究的alphaXiv公司，提出另一研究指出，2018年以來，美中兩國的聯合研究，比任何其他兩國合作都要頻繁。蘋果、Google、英特爾和Salesforce等公司，都與中國機構合作發表多篇廣受關注的研究論文；Meta與中國機構合作發表至少28篇重要研究論文。

Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)6月宣布成立「超級智慧實驗室」並任命11位AI研究人員加入計畫，準備打造比人腦更強大的機器。紐約時報取得的備忘錄顯示，這11人都是在他國受教育的移民，其中7位生於中國。