前白宮官員：今年川習會定調 美中平起平坐

記者顏伶如／綜合報導
川普總統與中國國家主席習近平10月30日在南韓釜山會晤，被視為大國政治出現地殼板塊明顯移動的時刻。(美聯社)
前總統拜登任內國家安全會議(National Security Council)中國與台灣事務資深副主任杜如松(Rush Doshi)19日在紐約時報投書表示，大國政治有時出現地殼板塊明顯移動的時刻，10月30日的「川習會」就是這種關鍵轉捩點之一，美中兩國領導人同意貿易休兵，但這次釜山會面的實際重要意義則是，中國如今已經能以真正對等的姿態面對美國。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

目前擔任喬治城大學(Georgetown University)副教授、「外交關係委員會」(Council on Foreign Relations)資深研究員的杜如松，在「中國證明自己與美國平起平坐的那一刻」(The Moment China Proved It Was America's Equal)為題的文中寫道，中國吸收了美國經濟全部壓力，以更龐大壓力成功祭出報復，把美國依賴的全球供應鏈當做武器，特別是稀土及磁鐵。經過數十年去工業化之後，準備不足的美國不願意也沒辦法回手。

杜如松指出，歷史學家未來如果要找出中國究竟在哪個時刻在地緣政治與美國平起平坐，可能會指向川普總統這場考慮不周的貿易戰最後結局；美國目前處於兩黨策略專家都同意的關鍵十年(decisive decade)中點，這十年攸關美國能否避免在經濟、科技、軍事等方面落後中國，川普團隊迫切地要把製造業拉回美國，讓貿易重新獲得平衡，重建國防產業基礎，但釜山峰會的結果卻可能削弱美國在這些方面的努力。

前往釜山之前，川普開始不必要的挑釁，今年2月重啟第一任期發動的貿易戰，對中國商品開徵超過140%的進口關稅，但川普沒有事先評估美國自身的弱點或預先鞏固美國供應鏈，相形之下，北京從川普第一次祭出關稅的2018年以來，耗時多年一直為目前的狀況預做準備。中國國家主席習近平被逼到牆角之後動用緊急破窗工具，4月間下令停止對美出口稀土與磁鐵，這是經過計算的風險，因為可能引起美國更多報復，「但習近平賭川普終將讓步，他果然賭對了，川普5月間大幅調降關稅並讓緊張降溫」。

