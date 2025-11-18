華郵：川普宣布重啟核試之際 中國正在擴建新疆羅布泊核試場

一頭野生駱駝正在中國新疆羅布泊地區漫步，傳中國擴建此地的核測試場地。(新華社)

華盛頓郵報 17日報導，川普總統本月稍早下令美國應與其他國家基於「平等基礎」(equal basis)恢復核試之後，中國悄悄擴大位於新疆 沙漠地帶的核子測試地點，由此可見北京可能為了回到冷戰時期的核武測試已經準備多年。

報導指出，根據衛星影像與專家分析，中國1964年首次進行原子彈試爆的羅布泊核試場正在迅速擴建，中國軍方已開鑿新隧道、挖掘爆炸室、建造支援設備，研究人員研判這些跡象代表中國正在準備核子試爆。中國核武計畫依然落後俄羅斯及美國多年，但專家指出，正因為如此落差，促使中國加快腳步擴展測試設施。

卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment for International Peace)資深研究員趙通(Tong Zhao)指出，中國進行的核試爆次數最少，擁有實證數據也最少，可能需要進行更多次臨界層級(subcritical level)測試，或者極低當量的超臨界(supercritical)試爆，以便對核子武器掌握更多了解。

他說，中國愈來愈有興趣在區域層面掌握管理核升級的能力，中國確實有發展低當量彈頭的動機，「這個需求可能是中國在核子測試場正在推動的其中一部分」。

瑞典 斯德哥爾摩國際和平研究所(Stockholm International Peace Research Institute)獨立分析報告指出，中國目前約有600枚核彈頭，到了2030年估計將到達1000枚，遠低於美國估計3700枚的庫存數量。

報導指出，中國核子計畫屬於高度機密，外界對於內容知道有限，只有極少數西方專家曾經造訪位於偏遠地區的測試場地，但羅布泊經常被拿來與內華達州測試場相比，定期追蹤中國核子發展的專家表示，羅布泊正在進行大規模改造，顯示中國軍方正在興建足以支持大規模核子測試或頻繁核試的基礎設施。

影像情報公司AllSource Analysis副總裁巴比亞茲(Renny Babiarz)說，過去五年羅布泊基礎設施與整體試爆能力都有大幅擴張；羅布泊的鑽孔工程從2021年開始，到了2025年依然持續活動，附近支援地區以及電力設施也在擴建，重型車輛定期活動。

巴比亞茲表示，水平隧道向來用做低當量的核武試爆，規模從略高於零到1萬噸(kilotons)級不等，垂直豎井則用來做為較大當量的核武試爆。