學者曝美國核武「戰略前提錯誤」陷1打2劣勢 台海開戰「捉襟見肘」

編譯盧思綸／即時報導
美國科學家聯盟估計，北韓現在擁有約50枚核彈頭。圖為北韓2017年8月公布試射火星12型彈道飛彈。（美聯社）
華爾街日報報導，隨著新一輪核武競賽揭開序幕，美國已不再像冷戰時期只需應對單一對手，如今同時遭遇俄羅斯與中國兩個實力相當的競爭者。然而，美國的產業與經濟優勢已不如以往，專家憂心，美軍核武戰略長期建立在俄中威脅有限的假設上，導致反應遲緩；一旦台海爆發衝突，美國恐陷入捉襟見肘的局面。

根據美國科學家聯盟（Federation of American Scientists），美國自1992年以來未再進行核武試爆，目前擁有5117枚核彈頭，其中3700枚已退役但仍存放於庫存；相比之下，俄羅斯擁有5459枚，而中國則為600枚。北韓作為核武俱樂部的後進成員，現估計擁有約50枚核彈頭，並正大力投資於能攻擊美國本土的洲際飛彈與潛射能力。

雖然俄羅斯與美國仍遵守部分軍備管制限制，比如新戰略武器裁減條約（New START），但條約將在2026年2月到期。同時，不受任何核控條約拘束的中國正安靜且迅速追趕核武大國的腳步。根據美方估計，北京到2030年代中期，部署中的核彈頭數量將與美國大致持平。

「現在的趨勢是擴充核武庫，而不是削減，」美國智庫大西洋理事會史考克羅戰略安全中心總監克羅寧（Matthew Kroenig）表示，「我們正邁入第三核武時代，比1990年代與2000年代更接近冷戰。」

專家認為，美國對於新核武威脅的反應一直很緩慢。麻省理工學院核安全政策中心主任那蘭（Vipin Narang）描述，美軍核現代化計畫的規模建立在一套已不符合現實的前提，也就是美國與俄羅斯共同削減核武，而中國與北韓不會對美國戰略態勢構成挑戰，「這樣的假設現在被證明是錯誤的」。

「如果歐洲爆發區域衝突，而中國決定同時攻打台灣，或是反過來」，那蘭補充，「那麼美國的戰力將捉襟見肘。這些都是我們根本沒有做好準備的情境。」

