中日互召大使抗議 美駐日大使也「參戰」

中國駐大阪總領事薛劍未指名的「斬首論」，引發日本將他驅逐出境的聲音。(新華社)

日本 首相高市早苗 日前表示「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並稱在日本現行的「安全保障法制」下，日本能行使集體自衛權；這席論述引發中日關係緊張。中國外交部副部長孫衛東13日晚召見日本駐中大使金杉憲治表達強烈抗議。日本外務省事務次官船越健裕14日也召見中國駐日大使吳江浩表達強烈抗議，要求中方予以適當因應。

中國外交部13日晚表示，近日日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，提醒中國公民近期避免前往日本。

高市早苗日前在國會答詢的言論引發中國不滿，中國駐大阪總領事薛劍甚至揚言斬首高市早苗，日方表示強烈不滿，呼籲將薛劍驅逐出境。戰火持續延燒，中國官媒「環球時報」前總編輯胡錫進 在Ｘ上發文稱高市早苗是「邪惡巫婆」，現在美國駐日大使葛拉斯(George Glass)也參戰，在X上發出胡錫進貼文截圖，狠嗆「他似乎已經分不清是非對錯」，指胡錫進在「環球時報」上長期為中宣傳，已經分不清外交、挑釁的區別。

據中國外交部網站，孫衛東召見金杉憲治時表示，日本首相高市早苗日前在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題，「性質影響極其惡劣。在中方多次嚴正交涉後，日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論。中方對此強烈不滿、堅決反對，向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。」這是中國連日來對高市早苗的第三次強烈抗議。

孫衛東指高市的涉台言論粗暴干涉中國內政，他並以五個「嚴重」形容：嚴重違背國際法和國際關係基本準則、嚴重破壞戰後國際秩序、嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重破壞中日關係政治基礎，嚴重傷害中國人民感情。

日本內閣官房長官木原稔14日在記者會中說，已向中方說明高市的答辯要點與日方立場，並提出反駁，日本期待台灣相關問題能透過對話和平解決，這是日本政府一貫的立場，日本政府對台的立場是基於1972年中日聯合聲明，這點並未改變，他也說，中方的「斬首論」發文極為不妥，已為此再次向中方強烈抗議，並要求中方適當因應。

中國駐大阪總領事薛劍日前在社群平台X嗆聲：「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，疑暗指高市本人，言辭被形容為帶有威脅意味。

日本前首相石破茂13日上東京放送電視台廣播節目時建議，日本歷屆政府在台灣問題上，均避免判定一旦發生某種情況時，日本政府將怎麼做。