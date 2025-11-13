亞馬遜、微軟傳支持法案 加強限制NVIDIA晶片出口

我的頻道

舊金山強風豪雨 居民忙防淹、灣區交通大亂

編譯簡國帆／綜合外電
微軟和亞馬遜傳正支持一項法案，可能進一步限制輝達（NVIDIA）把晶片銷往中國的能力。(路透)

美國人工智慧（AI）科技巨擘微軟亞馬遜，傳正支持一項法案，可能進一步限制輝達（NVIDIA）把晶片銷往中國的能力，成為輝達和這兩大客戶之間，罕見的分歧立場。

媒體報導，亞馬遜和微軟都支持國會的《GAIN AI法案》，微軟已公開表達支持，亞馬遜AWS雲端部門主管已私下向參議院職員表示，該公司也支持。AI新創公司Anthropic也支持這項政策。Meta、Google及川普總統則還沒表態。

該法案要求晶片業者要優先滿足美國的晶片需求，再出口到中國和其他國家等遭受武器禁運的國家，並將豁免科技業者和其他不需申請出口許可證的受信任實體，從而能讓微軟和亞馬遜等科技業者能為世界各地的資料中心，優先獲得晶片。

專家指出，微軟和亞馬遜的支持可能提振這項法案的聲勢。國會正在評估是否把該法案納入常在年底前送交總統簽署的國防授權法修正案內，並已贏得參院少數黨領袖舒默等關鍵民主黨人的支持，但仍須獲得參院銀行委員會主席史考特和眾院共和黨領袖的背書，才能推進。

這項法案也將考驗輝達的華府影響力。輝達和其他晶片業者都表示，這項法案是對晶片市場的不必要干預，也可能招致更多晶片管制。科技業主管也說，美國擁有充足晶片，反而電力是AI產業的主要瓶頸。

知情人士說，白宮AI沙皇薩克斯和其他政府官員都已向提出這項法案的參議院班克斯表示，這項政策的影響有限，因為商務部已經擁有監督晶片出口的權力。

輝達股價13日重挫3.6%，收186.86美元，原因是美國聯準會（Fed）12月降息的預期降溫，抑制市場信心。

