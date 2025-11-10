我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

川普對中國貿易休戰 美造船、海運工會不滿

編譯盧思綸／即時報導

彭博資訊報導，川普政府上月底與中國達成貿易休戰協議，同意暫緩對中國船舶徵收港口費，此舉引發以美國聯合鋼鐵工會(United Steelworkers)為首的多個工會反彈，警告可能破壞美國重振本土造船業的努力。川普政府犧牲部分藍領工人換取對中協議，恐怕衝擊川普明年期中選舉在關鍵搖擺州的支持度。

美國貿易代表辦公室6日開放一段異常短暫的意見徵詢期，讓外界就川習會後美中協議條款提出意見。多家工會共同在7日下午截止前致信貿易代表葛里爾。

信中指出，美國政府將依據301條款的反制措施暫緩一年，在最需要信心與長期規畫的時刻增添不確定性，等於繼續讓中國獲得免責通行證。

這些工會表示對政府的決定「深感失望」，稱此舉將使中國得以繼續其「掠奪行為」，對重振美國海運造成負面影響。國際機械師協會(International Association of Machinists)、國際電氣工人兄弟會(International Brotherhood of Electrical Workers)及國際鍋爐工兄弟會(International Brotherhood of Boilermakers)均參與連署。

根據白宮公布資料，川習會後，美方暫停對中國進口的岸橋起重機、貨櫃底盤徵收關稅，並免除中國建造與營運、停靠美國港口的商船費用；中方則同意暫停報復措施，暫緩期為一年，自11月10日起生效。

川普 兄弟會 川習會

上一則

觀察站／川普2.0的不確定性 讓台灣向歐洲分散風險

下一則

Visa、萬事達卡與商家和解 未來回饋信用卡可能遭拒收

延伸閱讀

50年首見 川普親臨NFL指揮官與雄獅隊比賽 觀眾爆噓聲

50年首見 川普親臨NFL指揮官與雄獅隊比賽 觀眾爆噓聲
川普幫企業富豪「減稅千億」挨轟 恐逾越法律權限

川普幫企業富豪「減稅千億」挨轟 恐逾越法律權限
政府史上最長40天關門見轉機 參院達成協議 川普喊「快開門了」

政府史上最長40天關門見轉機 參院達成協議 川普喊「快開門了」
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

2025-11-06 13:23
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活