觀察站／川普2.0的不確定性 讓台灣向歐洲分散風險

記者 張文馨
前總統蔡英文9日抵達德國，將出席「柏林自由會議」發表演說。(中央社)
中華民國前總統蔡英文、現任副總統蕭美琴、外交部長林佳龍，台灣政要接連出訪歐洲，有國際政治與安全的考量需求，也反映民進黨政府的外交藍圖，從過去聚焦對美關係，轉化為多邊探索對歐洲關係的可能。

從時間脈絡來看，台歐關係發展與美中關係的發展緊密相連。美國總統川普在第一任期將中國定義為戰略競爭對手後，美中關係牽動美歐關係與中歐關係的發展，歐洲各國無不謹慎拿捏與美中的距離；此外，歐盟重新設定對中貿易關係，雙邊一度關係緊繃。

台灣也在蔡英文總統任內，找到對歐關係的進攻窗口，其中一大指標是2021年台灣與立陶宛互設辦事處，雖然台立沒有建交，但造成維爾紐斯與北京的關係高度緊張；時任外長吳釗燮2023年出訪歐洲七國，加上台北駐法、駐德代表在俄烏戰爭後，頻頻接受當地國媒體訪問，都大大增加台灣在歐洲的能見度。

蔡英文卸任總統一年多來，刻正第三度訪問歐洲。國安人士形容當前的大環境是，歐洲變得更懂台灣，包括俄烏戰爭未解，台海局勢亦受關注；反映到台灣與歐洲政要的往來上，雙方都是在為各層次的安全合作與互信奠定基礎。

據了解，歐洲國家對台灣興趣愈發濃厚，與疫後的供應鏈重組討論有關，加之俄烏戰爭爆發後，用於烏克蘭戰場的不對稱武器受到關注，在在提升台灣的參與度。從台積電在德國設廠所帶動的晶片合作效應，到台歐探索無人機的合作與發展，都是案例。

另一方面，全世界對於美國現任總統川普所抱持的不確定性，也助長台灣把外交雞蛋放在不同籃子裡的思維。據形容，全世界掀起的「疑美論」其實是「疑川論」，對川普的政策穩定不抱期待，必須為自身利益再上其他保險。

這次蕭美琴應IPAC的歐洲議會共同主席Miriam Lexmann及Bernard Guetta邀請發表演說，據悉，林佳龍一個多月前獲悉後，向賴清德總統報告並獲全力支持。

官員說，過去台灣交涉高層訪歐時，往往面臨對方基於諸多考量委婉表達難處，這次則有相關單位主動詢問「能提供什麼協助」，可視為台歐關係實質進展的重大訊號。

從林佳龍上任外長以來四度訪問歐洲，到蕭美琴、蔡英文接連訪問歐洲，都可看出當今過去幾年對歐洲的經營，也使歐洲各國對台態度產生明顯改變，在促成副總統訪問後，也拓展未來台灣元首外交的更多可能性。

台灣在美國總統拜登政府任內開始經營對歐洲關係，到了川普總統2.0，無意繼承拜登時代追求的各種多邊架構，導致國際政治秩序重新洗牌，各國被迫應對，台灣當然也需要努力結交美國以外的新朋友。

蔡英文 川普 拜登

