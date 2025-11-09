川普全球外交策略都有稀土的影子 分析：但1關鍵仍難解決

川普總統四處布局，確保美國稀土供應來源。川普(右)10月20日在白宮與澳洲總理艾班尼斯(左)簽署稀土礦物協議，設法降低對中國供應鏈的依賴。(美聯社)

川普 總統很早就在尋求並確保稀土 的來源與供應，自從展開他第二個任期以來，每一個外交動作，從與中國的貿易戰、俄烏戰爭的和平進程，乃至於宣稱加拿大為美國第51個州、甚至於吞併格陵蘭島，都可以發現關鍵礦產資源的身影，但仍有關鍵技術取得不易的障礙。

新聞網站Axios在8日一篇分析指出，川普發動的全球貿易戰，對每個國家幾乎都無往不利，唯一例外是中國，不但踢到了鐵板，更發現在稀土問題上遭狠狠卡脖子。

中國對稀土以及其他稀缺礦產實施管制供應，即時令美國陷入困局，這就是為何川普別無選擇，急於與北京簽署為期一年的貿易休戰協議，目的就是期望以時間換取空間，在全球尋找替代來源的原因。

全球所有分析都指出，礦產資源已成為外交政策中最有力的籌碼，川普目前最急於的，就是尋找礦產資源以擺脫對中國的依賴。

從早前與巴基斯坦在稀土領域的合作，收到首批稀土原料開始，華府還先後與澳、日，以及東南亞多國達成合作協議。

澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)10月中訪問期間，川普為達成礦產合作協議不惜讓步，就是要擺脫對中國的依賴，建立屬於西方世界的稀土供應鏈 體系。一旦完全實現，將確保未來幾十年的稀土供應。

川普之後在出席東盟峰會期間，以降低至零關稅為交換，與馬來西亞、泰國，以及柬埔寨分別簽署了礦產協議。

再到最近期，川普6日在白宮與中亞5國︰哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼及烏茲別克國元首舉行會談及工作晚宴，聚焦關鍵礦產供應鏈合作。中亞地區富含稀土、鈾、銅等戰略資源，鈾產量約占全球一半。

川普動作頻頻看來取得積極成果，使得財政部長貝森特(Scott Bessent) 日前也不禁說，美國將在兩年內實現替代措施，中國在稀土領域對美國的影響「最多只能持續12到24個月」。

然而戰略與國際研究中心(Center for Strategic and International Studies)的關鍵礦產安全項目主任巴斯卡蘭(Gracelin Baskaran)向Axios指出，盡管近期這些進展是很成功，然而不可能在一年內實現自給自足，因為關鍵的提取技術還是在中國手裡。