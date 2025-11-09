我的頻道

這些州優待退休族 社安金、401(k)等收入免税

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

25年來首批美產稀土在南卡出廠 貝森特：有助打破中國壟斷

編譯王曉伯／綜合報導　
財政部長貝森特日前探訪在南卡州的提煉稀土與磁鐵的冶金公司，慶祝25年來美國第一批自產的稀土磁鐵出廠。(路透)

財政部長貝森特(Scott Bessent)8日參觀南卡羅來納州薩姆特郡(Sumter)新建的一座稀土礦產加工中心，慶祝美國25年來首批生產的稀土磁鐵出廠。他表示這座工廠有助削減成本與突破中國對稀土產業的「鎖喉」壟斷，同時也凸顯在川普總統的治理下，製造業已開始復甦。

貝森特接受福斯財經新聞網(Fox Business Network)節目主持人勞倫斯(Edward Lawrence)專訪時表示：「這是25年來在美國所製造的第一批稀土磁鐵，我們正在結束中國對我們供應鍊鎖喉的情況。」貝森特當天參訪eVAC在薩姆特郡新建的稀土磁鐵加工中心。

貝森特說，稀土磁鐵是現代幾乎所有產品不可或缺的的關鍵組成部分——從智慧手機和汽車到風力渦輪機、戰鬥機和導彈系統。「我們終於又能獨立，這都要感謝像eVAC這樣的企業。」

貝森特還將這座工廠與美國經濟復甦與創造就業相結合。他預測美國製造業在2026與2027年還會繼續「上升」。他說：「川普總統承諾要讓製造業的工作重回美國，這座工廠就是一個開始。更好的是，這些不僅是高薪工作，而且也對國家與經濟安全意義重大。」

貝森特表示，有約800名工人投入這座工廠的興建，他預料在工廠擴大生產之後，整個規模會成長「六到十倍。」

貝森特將此事歸功於川普關於稀土的行政命令，並且讚揚南卡州州長麥馬斯特(Henry McMaster，共和黨)幫忙加快州政府的審批流程，只用幾周的時間就批准了。

貝森特表示：「他們18個月前開始著手這項工作。南卡羅來納州──麥馬斯特州長棒極了。他們說他們只用了八周時間就拿到許可。他們簡直不敢相信效率有這麼快。這要歸功於川普總統為了這場國家安全危機的「全體動員」。

貝森特另外也談到人民的財務負擔能力仍是川普政府的優先施政目標。他表示在前總統拜登任內，通膨上揚20%以上，勞工實質所得銳減；反觀在川普總統的治理下，通膨四年來首次下降，而且沃爾瑪(Walmart)日前才公布，今年的感恩節大餐比去年便宜25%。　

