我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些州優待退休族 社安金、401(k)等收入免税

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

中國10日起鬆綁稀土出口 恢復進口美大豆、原木

記者黃國樑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國公告恢復三家美大豆商輸中資質。圖為美國豆農收穫大豆。(美聯社)
中國公告恢復三家美大豆商輸中資質。圖為美國豆農收穫大豆。(美聯社)

美中元首在南韓釜山會晤後，雙方貿易戰休兵一年。中國海關總署日前公告，將於10日恢復三家美國企業大豆輸中資質(資格)，且原來暫停進口美國原木也自10日起恢復進口。同時自10日起暫停實施此前公告的稀土、超硬材料與鋰電池等嚴厲出口管制措施。近期有消息稱，中國已開始設計新的稀土出口許可制度。

中國海關總署7日公告稱，基於對美方整改措施評估結果，再依據中國相關法律法規及國際植物檢疫措施標準，決定廢止海關總署2025年第30號公告(關於暫停美國CHS Inc.等三家企業大豆輸華資質的公告)；稍早，該署已先做出另一項公告，廢止暫停進口美國原木的公告。

中國商務部7日也與中國海關總署聯合宣布，暫停實施商務部、海關總署公告2025年第55號、56號、57號、58號及商務部公告2025年第61號、62號的決定。該公告涉及超硬材料、稀土及其設備與技術，與鋰電池、石墨負極材料的多項最嚴厲出口管制措施。

中國海關總署在3月曾表示，由於檢出小蠹、天牛等檢疫性林木害蟲而暫停美國原木進口；同時由於在進口的美國大豆中檢出麥角和種衣劑大豆，暫停美國CHS Inc.、LOUIS DREYFUS COMPANY GRAINS MERCHANDISING LLC和EGT, LLC等三家涉事企業大豆輸中資格。

路透此前引述業內消息人士表示，新的稀土出口許可制度有望加快出口流程，但不太可能如華府所希望那樣完全取消限制。

稀土 商務部 華府

上一則

學者：中國透過管制稀土 阻撓歐洲軍備擴張計畫

下一則

川普全球外交策略都有稀土的影子 分析：但1關鍵仍難解決

延伸閱讀

川習會見效？中國解除禁令 恢復3美企大豆進口

川習會見效？中國解除禁令 恢復3美企大豆進口
GDP僅1150億…烏茲別克10年將在美投資1000億

GDP僅1150億…烏茲別克10年將在美投資1000億
中國暫停實施6項稀土出口管制措施

中國暫停實施6項稀土出口管制措施
中國海關總署公告 恢復3家美企大豆進口資格

中國海關總署公告 恢復3家美企大豆進口資格

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

2025-11-06 13:23
美國總統川普。（路透）

民主黨地方選舉大獲全勝 川普：政府關門是主因

2025-11-05 09:51
輝達執行長黃仁勳5日出席在英國倫敦聖詹姆斯宮舉行的2025伊莉莎白女王工程獎招待會。（路透）

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

2025-11-05 18:50

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？