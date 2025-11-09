中國10日起鬆綁稀土出口 恢復進口美大豆、原木

中國公告恢復三家美大豆商輸中資質。圖為美國豆農收穫大豆。(美聯社)

美中元首在南韓釜山會晤後，雙方貿易戰休兵一年。中國海關總署日前公告，將於10日恢復三家美國企業大豆輸中資質(資格)，且原來暫停進口美國原木也自10日起恢復進口。同時自10日起暫停實施此前公告的稀土 、超硬材料與鋰電池等嚴厲出口管制措施。近期有消息稱，中國已開始設計新的稀土出口許可制度。

中國海關總署7日公告稱，基於對美方整改措施評估結果，再依據中國相關法律法規及國際植物檢疫措施標準，決定廢止海關總署2025年第30號公告(關於暫停美國CHS Inc.等三家企業大豆輸華資質的公告)；稍早，該署已先做出另一項公告，廢止暫停進口美國原木的公告。

中國商務部 7日也與中國海關總署聯合宣布，暫停實施商務部、海關總署公告2025年第55號、56號、57號、58號及商務部公告2025年第61號、62號的決定。該公告涉及超硬材料、稀土及其設備與技術，與鋰電池、石墨負極材料的多項最嚴厲出口管制措施。

中國海關總署在3月曾表示，由於檢出小蠹、天牛等檢疫性林木害蟲而暫停美國原木進口；同時由於在進口的美國大豆中檢出麥角和種衣劑大豆，暫停美國CHS Inc.、LOUIS DREYFUS COMPANY GRAINS MERCHANDISING LLC和EGT, LLC等三家涉事企業大豆輸中資格。

路透此前引述業內消息人士表示，新的稀土出口許可制度有望加快出口流程，但不太可能如華府 所希望那樣完全取消限制。